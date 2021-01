Rocketman è il titolo del film in onda su Canale 5, questa sera, 28 gennaio 2021, e incentrato sulla vita di Elton John. Come riportato dai cugini di Cineblog, ecco la trama della pellicola.

“Rocketman” è un epico fantasy musicale sull’incredibile storia umana degli anni rivoluzionari di Elton John. Il film segue il fantastico viaggio di trasformazione dal timido pianista prodigio Reginald Dwight nella superstar internazionale Elton John. Questa storia ispiratrice, narrata sulle canzoni più amate di Elton John e interpretata dalla star Taron Egerton, racconta la storia universalmente riconoscibile di come un ragazzo di provincia diventerà una delle figure più iconiche della cultura pop.

Taron Egerton è l’attore che interpreta Elton John.

Come immaginabile, grande elemento del film è legata alla colonna sonora con i brani più celebri della carriera del cantante.

Rocketman: Music From The Motion Picture è stato pubblicato il 24 maggio 2019 ed è la colonna sonora ufficiale del film musicale biografico del 2019 di Elton John intitolato Rocketman. L’album contiene 22 tracce di diversi successi eseguiti dal cast del film e una nuova traccia “(I’m Gonna) Love Me Again” con la voce di Taron Egerton e John insieme. Questa è l’unica canzone con Elton. La canzone ha vinto il Golden Globe Award 2019 per la migliore canzone originale e l’Academy Award 2020 per la migliore canzone originale. La colonna sonora è stata pubblicata anche da Interscope Records in vinile il 23 agosto 2019.

Qui sotto la tracklist e lo streaming della colonna sonora.

1. “The Bitch Is Back” (introduction)

2. “I Want Love” Kit ConnorGemma JonesBryce Dallas HowardSteven Mackintosh2:13

3. “Saturday Night’s Alright (For Fighting)” EgertonConnor

4. “Thank You for All Your Loving” (John and Caleb Quaye) Egerton

5. “Border Song” Egerton

6. “Rock and Roll Madonna” (interlude) Egerton

7. “Your Song” Egerton

8. “Amoreena” Egerton

9. “Crocodile Rock” Egerton

10. “Tiny Dancer” Egerton

11. “Take Me to the Pilot” Egerton

12. “Hercules” Egerton

13. “Don’t Go Breaking My Heart” (interlude) EgertonRachel Muldoon

14. “Honky Cat” EgertonRichard Madden

15. “Pinball Wizard” (interlude) (Pete Townshend) Egerton

16. “Rocket Man” Egerton 4:31

17. “Bennie and the Jets (interlude)” Egerton 2:28

18. “Don’t Let the Sun Go Down on Me” EgertonCelinde Schoenmaker

19. “Sorry Seems to Be the Hardest Word” Egerton 2:15

20. “Goodbye Yellow Brick Road” EgertonJamie Bell

21. “I’m Still Standing” Egerton

22. “(I’m Gonna) Love Me Again” Egerton, John