Rock believer è un brano degli Scorpions, tratto dall’album che porta lo stesso nome.

Rock believer, Significato canzone

Rudolf Schenker ha detto del titolo dell’album “Rock Believer” in un’intervista per il Radio di Cile Futuro

“Guarda, siamo in tutto il mondo da 50 anni o più, e quando qualcuno può dire che è un credente rock, allora questo siamo noi. E Certo, incontriamo i nostri credenti del rock di fronte a noi, il nostro pubblico”

La stessa canzone omonima è proprio un invito a farsi sentire, a unirsi in questo amore comune per il rock. Una empatia tra la band e il pubblico, viscerale ed esplosiva.

Rock believer, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Rock believer” in streaming:

Scorpions, Rock believer, Testo canzone

I’m a rock believer

You start to crawl until you walk

You make a scream and learn to talk

You discover life on every day

From the first day you were born

You walked a lifeline of your own

And if you always keep the faith

No one can take your dreams away

In the ruins of their souls

You saw the beauty of it all

Simply a generation change

How our fathers came to steal

But we came back to make you feel

Our love in every song we play

Scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Come on, scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

We go from here to everywhere

So many moments that we share

All boarded up, we give and take

Love came to me so many ways

No matter what some haters say

No one can take our dreams away

Scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Come on, scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Scream, scream, scream

(I’m a rock believer)

Scream, scream, scream

(I’m a rock believer)

No one can take our dreams away

No one can take our dreams away

Scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Come on, scream for me, screamer

I’m a rock believer like you

Just like you

Scream, scream, scream

(I’m a rock believer)

Scream, scream, scream

(I’m a rock believer)

Scream, scream, scream

(I’m a rock believer)

Scream, scream, scream

Scorpions, Rock believer, Traduzione canzone

Sono un credente del rock

Inizi a strisciare fino a quando non cammini

Fai un urlo e impara a parlare

Scopri la vita ogni giorno

Dal primo giorno in cui sei nato

Hai camminato una linea di vita del tuo

E se mantieni sempre la fede

Nessuno può toglierti i tuoi sogni

Nelle rovine delle loro anime

Hai visto la bellezza di tutto

Semplicemente un cambiamento di generazione

Come i nostri padri sono venuti a rubare

Ma siamo tornati a farti sentire

Il nostro amore in ogni canzone che giochiamo

Urla per me, urla

Sono un credente del rock come te

Proprio come te

Dai, urla per me, urla

Sono un credente del rock come te

Proprio come te

Andiamo da qui a ovunque

Tanti momenti che condividiamo

Tutto in salita, diamo e prendiamo

L’amore è venuto da me in così tanti modi

Non importa cosa dicono alcuni haters

Nessuno può portare via i nostri sogni

Urla per me, urla Sono un credente del rock come te

Proprio come te

Dai, urla per me, urlare

Sono un credente del rock come te

Proprio come te

Urla, urla, urla (Sono un credente del rock)

Urla, urla, urla (Sono un credente del rock)

Nessuno può portare via i nostri sogni

Nessuno può portare via i nostri sogni

Urla per me, urla

Sono un credente del rock come te

Proprio come te

Dai, urla per me, urlare

Sono un credente del rock come te

Proprio come te

Urla, urla, urla (Sono un credente del rock)

Urla, urla, urla (Sono un credente del rock)