Aspetterò domani è il titolo del secondo singolo inedito di Roccuzzo, ex concorrente di X Factor 2020, eliminato proprio poco prima dei Live Show e affiancato da un’ondata di sostegno e affetto attraverso i social.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in rotazione radiofonica. Se con “La Cura” ha preso in prestito le parole di Battiato, adesso il cantante- come promesso ai suoi fan – pubblica il suo secondo inedito per trattare a parole sue un delicato e quanto mai attuale argomento che riguarda tutti noi: la distanza.

Quello cantato da Roccuzzo è un brano sentimentale e discreto dove la lontananza diventa una lente di ingrandimento del desiderio e della nostalgia, per cui l’unica strada percorribile è l’attesa. Spiega l’artista a proposito del significato del suo nuovo singolo:

“Questa pandemia ci ha tolto tanto, da diversi punti di vista. Per molte persone la casa è diventata una gabbia, soprattutto per chi non ha potuto vedere i propri affetti. Questo brano lo dedico a chi ha sofferto del distacco aspettando… domani”

“Non mi aspettavo tutto questo, non me lo aspettavo nel lungo tempo. Sapere che ci sono persone che ancora mi sostengono è davvero bello. Dopo X Factor avevo paura di prendere il lavoro in Svizzera ma, come sono stato intaccato io e tanti altri per la pandemia, non ho potuto vivere solamente di musica e ho continuato -a testa bassa- a lavorare come cameriere”

In merito al primo singolo, Ricominciamo da qui, racconta:

“Ricominciamo da qui è una canzone che parla d’amore. E’ stato un periodo in cui ho visto tante porte chiudersi, non poter fare live e concerti mi ha scoraggiato. Ma prima o poi si deve ripartire, si deve ricominciare. Sto tanto lavorando e costruendo su me”

Sul futuro, Roccuzzo pensa:

“Non so quando sarà il mio domani. In questa fase mia dove sto tanto lavorando su me stesso, sto capendo anche le qualità che ho. Ho l’obiettivo di vivere principalmente di musica. Quella che propongo io ha bisogno di tempo e mi rendo conto che oggi è molto veloce. Lo vediamo anche sui social, tutto deve essere immediato. Questi mesi passati sono stati molto altalenanti: mi sono sentito molto chiuso in casa, la sentivo quasi come una prigione. Mi ha dato, però, la possibilità di poter scrivere e far volare la mente. A livello musicale è stato molto creativo, in realtà. (…) Il mio punto di forza, oggi, è la vulnerabilità. Essendo me stesso, posso essere attaccato in maniera positiva o negativa, ma questa sono proprio io”.

Momenti di sconforto ci sono stati ma è il momento di guardare al futuro:

“Ci sono stati diversi momenti dove mi sono scoraggiato, credo ce ne saranno anche altri, è normale. Ma sicuramente mi è capitato quando ho capito di non aver potuto far vedere tutte le sfaccettature a X Factor. In tv sono stato un quarto d’ora della mia vita. Non ho potuto far vedere tutto quello che avevo dentro”

Potete vedere il video ufficiale della canzone cliccando qui.