Roby Facchinetti è risultato positivo al COVID-19. Di conseguenza, il calendario del suo Symphony Tour, la tournée di supporto a Symphony, l’ultimo progetto discografico da solista del cantante e tastierista dei Pooh, ha subito delle modifiche.

Roby Facchinetti ha comunicato ufficialmente le date riprogrammate attraverso i propri canali ufficiali social:

Roby Facchinetti e il suo staff, sono spiacenti di comunicare che le date del Symphony Tour previste il 29 marzo al Teatro Lirico di Milano e il 4 Aprile al Teatro Verdi di Firenze, sono riprogrammate a maggio in quanto l’artista è risultato positivo al Covid. Le nuove date sono:

– 03 Maggio al Teatro Lirico di Milano

– 24 Maggio al Teatro Verdi di Firenze.

La data di Mantova, invece, prevista per il 7 aprile al Teatro Sociale, è stata annullata perché non è stato possibile riprogrammarla.

I biglietti già acquistati saranno validi per le nuove date corrispondenti. Per quanto concerne il concerto di Mantova, la richiesta per il rimborso va effettuata attraverso TicketOne.

In fondo, trovate il calendario aggiornato del Symphony Tour.

In Symphony, album uscito lo scorso 26 novembre, il quarto da solista, interamente prodotto da Roby Facchinetti, sono presenti 19 brani, 14 canzoni tratte dal repertorio classico dei Pooh e dagli album da solista di Facchinetti, più 5 inediti.

Il singolo di lancio dell’album è stato Uomini Soli.

I brani sono stati eseguiti dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalla Budapest Art Orchestra, entrambe dirette dal maestro Diego Basso.

L’album ha debuttato alla posizione numero 23 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia.

Roby Facchinetti – Symphony Tour: calendario aggiornato

9 aprile – Roma – Teatro Della Conciliazione

3 maggio – Milano – Teatro Lirico (recupero del 29 marzo)

5 maggio – Treviso – Teatro Mario del Monaco

16 maggio – Torino – Teatro Alfieri

24 maggio – Firenze – Teatro Verdi (recupero del 4 aprile)