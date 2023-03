River è il nuovo singolo di Miley Cyrus dopo il boom e il grande successo di “Flowers“. Il brano anticipa l’uscita di ‘Endless Summer Vacation‘ il disco di inediti della cantante uscito il 10 marzo 2023.

River, Ascolta la canzone, leggi il significato

A seguire potete ascoltare il brano in streaming. Cliccando qui, invece, il video ufficiale della canzone.

Il brano racconta le emozioni di quando si incontra una persona che sembra nuovamente farci rinascere grazie alle forte emozioni che proviamo. Il cuore batte forte, ci si sente avvolti e travolti e si vive pienamente la sensazione di un vuoto colmato e di un fiume che inonda e ridona vita a chi sentiva in deserto dentro di sé.

Miley Cyrus, River, Testo canzone

I got a new dress just to meet you downtown

Can you walk me through the park just to show it off?

I can pull my hair back in that tight way that you like

If you wrap me in your arms and never stop

Heart beats so loud that it’s drownin’ me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

Blowing bubbles in the bath, I can’t stop from thinking lately

You could be the one, have the honor of my babies

Hope they have your eyes and that crooked smile

Was a desеrt ‘fore I met you, I was in a drought

Heart bеats so loud that it’s drownin’ me out

Livin’ in an April shower

You’re pourin’ down, baby, drown me out (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You’re just like a river (Ooh, ooh, ooh)

You go on forever

You’re just like a river

You’re never runnin’ dry (Oh)

I feel you everywhere

Your face is all in my hair (Hair)

Covered up in your sweat

It turns me on that you care, baby

Your love, it flows just like a river

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river (That’s what you are)

You’re just like a river

You’re just like a river (Heart beats so loud that it’s drownin’ me out)

You’re just like a river (Livin’ in an April shower)

You go on forever (You’re pourin’ down, baby, drown me out)

You’re just like a river

Miley Cyrus, River, Traduzione canzone

Ho preso un vestito nuovo solo per incontrarti in centro città

Puoi accompagnarmi attraverso il parco solo per mostrarlo?

Posso tirarmi indietro i capelli in quel modo che ti piace

Se mi avvolgi tra le tue braccia e non ti fermi mai

Il cuore batte così forte che mi sta facendo annaspare

Vivere in una doccia di aprile

Stai versando giù, piccola, annegami (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Vai avanti per sempre

Sei proprio come un fiume

Soffiando bolle nella vasca da bagno, non riesco a smettere di pensare ultimamente

Potresti essere tu, avere l’onore dei miei bambini

Spero che abbiano i tuoi occhi e quel sorriso storto

Ero un deserto prima che ti incontrassi, ero in una siccità

Il cuore batte così forte che mi sta annegando

Vivere in una doccia di aprile

Stai versando giù, piccola, annegami (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Sei proprio come un fiume (Ooh, ooh, ooh)

Vai avanti per sempre

Sei proprio come un fiume

Non ti esaurisci mai (Oh)

Ti sento ovunque

La tua faccia è tutta nei miei capelli (capelli)

Coperto dal tuo sudore

Mi eccita il fatto che ci tieni, piccola

Il tuo amore, scorre proprio come un fiume

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume (Ecco cosa sei)

Sei proprio come un fiume

Sei proprio come un fiume (il cuore batte così forte che mi sta annegando)

Sei proprio come un fiume (Vivere in una doccia di aprile)

Vai avanti per sempre (stai versando giù, piccola, annegami)

Sei proprio come un fiume