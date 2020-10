Dopo aver fatto ascoltare in anteprima la canzone ai fan insieme al “poeta del web” Francesco Sole e dopo l’esperimento sociale nelle strade di Milano con l’irriverente youtuber Giacomo Hawkman, è finalmente in radio e disponibile in digitale “Ritornerai 2” , la nuova ballad di Random, cantautore urban che a soli 19 anni ha già conquistato milioni di fan.

Il singolo, scritto dallo stesso Random e prodotto da Zenit e Mrts (Giuseppe Martines), si ricollega al brano “Ritornerai”, pubblicato nel 2018 prima dei numeri e delle certificazioni raggiunte dall’artista nell’ultimo anno e mezzo.

Ritornerai 2, il significato della canzone

Le canzoni di Random, artista multi platino dalle incredibili doti autorali nonostante la giovane età, sono sempre nate dal ricordo di sensazioni e emozioni passate. Questo, invece, è il primo singolo dedicato esplicitamente a una persona, che è stata importante nella vita dell’artista.

Nel singolo l’artista ripercorre con una consapevolezza nuova tutte le fasi di una storia d’amore finita, rendendosi conto che a volte è meglio lasciare andare qualcuno piuttosto che cercare di trattenerlo a tutti i costi. La ballad, caratterizzata da un crescendo musicale e allo stesso tempo emotivo, mette in risalto le doti vocali dell’artista, mentre invita a non confondere l’amore con il desiderio di non restare soli.

Qui sotto, a seguire, audio e testo della canzone.

Ritornerai 2, il testo della canzone

[Post-Ritornello]

E lo so che fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente

[Strofa 2]

Al mio posto non so stare

A costo di star male

A posto, non è tutto a posto

So mentire a fondo

Nei ricordi di noi

In quel posto sognavamo

Contavamo le ore

Ogni secondo

In fondo al nostro cuore

L’amore si è nascosto

Tesoro luce dei miei occhi

Ti rincorro in fondo al mare

Troverò le risposte

Alle domande a cui non hai risposto

E non ne posso più

[Pre-Ritornello]

La strada ci ha divisi un po’

Ho dato la colpa al destino

Quando la colpa era un po’ mia

[Ritornello]

E tu mi davi la forza

Di andare avanti ancora un po’

Tu mi davi la forza

Non mi abbandonare no, no, no

Non mi lasciare

Non mi lasciare mai più

E lo so che fuori hai di me

Quando le luci si saranno spente