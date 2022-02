Rita Marcotulli si esibirà questa sera al Festival di Sanremo 2022 con Yuman nella quarta serata dedicata alle cover. Il brano scelto dal cantante -uscito da Sanremo Giovani- sè la celebre My Way. Ecco qualche informazione sulla pianista e compositrice.

Rita Marcotulli è nata a Roma, è figlia di un tecnico del suono che ha collaborato, tra gli altri, con Nino Rota ed Ennio Morricone. Ha iniziato a suonare il pianoforte all’età di cinque anni e si è diplomata in musica classica al Conservatorio di Santa Cecilia.

La donna ha iniziato la sua carriera nei primi anni ’80 e ha realizzato la sua prima registrazione nel 1984. Grazie ad una serie di prestigiose collaborazioni, tra cui Richard Galliano, Chet Baker, Enrico Rava, Kenny Wheeler, Peter Erskine, e Steve Grossman, in pochi anni ha si è affermata come una figura importante nel panorama jazzistico contemporaneo.

Rita Marcotulli è stata nominata al Best Young Talent Award nel NPR Music Jazz Critics Poll. Nel 1988 è stata in tournée negli Stati Uniti e in Europa con Billy Cobham, apparendo anche nell’album Incoming di Cobham. Nel 1996 duetta con Pat Metheny al Festival di Sanremo. Torna anche nell’edizione 2022, nella quarta serata, per collaborare insieme a Yuman.

Tra le sue ultime collaborazioni, ricordiamo Basilicata Coast to Coast (Alice, 2011), La Conversazione (Abeat, 2013), Paolo & Rita (2015) e TrioKala (Nicolosi, 2016)