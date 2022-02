“Your Song” è una canzone di Elton John tratta dal suo secondo album in studio omonimo (1970). È stato scritto da John e dal suo collaboratore di lunga data Bernie Taupin.

“Your Song” è stato pubblicato per la prima volta dalla rock band americana Three Dog Night nel marzo 1970 nel loro terzo album in studio, It Ain’t Easy. John era un atto di apertura per la band in quel momento e ha permesso loro di registrarlo. Non lo pubblicarono come singolo perché volevano che John, allora un artista emergente, ci provasse. La versione di John è stata registrata ai Trident Studios di Londra nel gennaio 1970 ed è stata pubblicata negli Stati Uniti nell’ottobre 1970 come lato B di “Take Me to the Pilot”. Entrambe le canzoni sono state trasmesse in onda, ma “Your Song” è stata preferita dai disc jockey e ha sostituito “Take Me to the Pilot” come lato A, arrivando infine al numero otto della classifica di Billboard. La canzone ha anche raggiunto la posizione numero sette nella UK Singles Chart, oltre a classificarsi tra i primi 10 in molti altri paesi.

Nel 1998, “Your Song” è stato inserito nella Grammy Hall of Fame. Nel 2004, la canzone è stata inserita al numero 136 nell’elenco di Rolling Stone delle “500 migliori canzoni di tutti i tempi”, 137 nell’elenco del 2010 e 202 nell’elenco del 2021. La canzone è elencata tra le 500 canzoni che hanno plasmato il rock and roll della Rock and Roll Hall of Fame.

Elton John, Your Song, Testo canzone

Your Song è una canzone ormai diventata un classico del romanticismo, una vera e propria dichiarazione d’amore per l’altro. Non ha soldi, non può promettere molto ma, in compenso, può fare dono di questa canzone. Se solo potesse, la renderebbe felice, in tutti i modi possibili

Elton John, Your Song, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Your Song” in streaming:

It’s a little bit funny

This feeling inside

I’m not one of those who can easily hide

I don’t have much money, but boy if I did

I’d buy a big house where we both could live

If I was a sculptor, ha

But then again, no

Or a man who makes potions in a traveling show

I know it’s not much, but it’s the best I can do

My gift is my song, and this one’s for you

And you can tell everybody

This is your song

It may be quite simple, but now that it’s done

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind

That I put down in the words

How wonderful life is while you’re in the world

I sat on the roof and kicked off the moss

Well a few of the verses, well they’ve got me quite cross

But the sun’s been quite kind

While I wrote this song

It’s for people like you that keep it turned on

So excuse me forgetting

But these things I do

You see I’ve forgotten, if they’re green or they’re blue

Anyway the thing is, what I really mean

Yours are the sweetest eyes I’ve ever seen

And you can tell everybody

This is the song

It may be quite simple, but now that it’s done

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind

That I put down in the words

How wonderful life is while you’re in the world

I hope you don’t mind

I hope you don’t mind

That I put down in the words

How wonderful life is while you’re in the world

Elton John, Your Song, Traduzione canzone

È un po’ divertente

Questa sensazione che provo dentro

Non sono uno di quelli che possono nascondersi facilmente

Non ho molti soldi, ma ragazzo se ne avessi

Comprerei una casa grande dove potremmo vivere entrambi

Se fossi uno scultore, ah

Ma poi di nuovo, no

O un uomo che fa pozioni in uno spettacolo itinerante

So che non è molto, ma è il meglio che posso fare

Il mio regalo è la mia canzone, e questa è per te

E puoi dirlo a tutti

Questa è la tua canzone

Può essere abbastanza semplice, ma ora che è fatto

Spero non ti dispiaccia

Spero non ti dispiaccia

Che ho scritto nelle parole

Com’è meravigliosa la vita mentre sei nel mondo

Mi sono seduto sul tetto e ho dato un calcio al muschio

Bene, alcuni dei versi, beh, mi hanno piuttosto irritato

Ma il sole è stato molto gentile

Mentre scrivevo questa canzone

È per le persone come te che lo tengono acceso

Quindi scusami se dimentico

Ma queste cose le faccio

Vedi, ho dimenticato, se sono verdi o sono blu

Comunque il fatto è, quello che intendo veramente

I tuoi sono gli occhi più dolci che abbia mai visto

E puoi dirlo a tutti

Questa è la canzone

Può essere abbastanza semplice, ma ora che è fatto

Spero non ti dispiaccia

Spero non ti dispiaccia

Che ho scritto nelle parole

Com’è meravigliosa la vita mentre sei nel mondo

Spero non ti dispiaccia

Spero non ti dispiaccia

Che ho scritto nelle parole

Com’è meravigliosa la vita mentre sei nel mondo

