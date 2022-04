In queste ore ha creato uno tsunami mediatico -soprattutto via social- la notizia di un presunto tradimento, da parte di A$AP Rocky, nei confronti della compagna, Rihanna, dalla quale sta aspettando il primo figlio. Una indiscrezione che ha provocato reazioni di sdegno e incredulità, sui social. In molti hanno espresso incredulità mentre la voci parlavano della fine della relazione tra i due e davano anche un nome alla donna con cui sarebbe avvenuto il tradimento. Eppure, a quanto pare, potrebbero trattarsi di fake news…

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito Tmz, una fonte direttamente collegata a entrambi gli artisti e che ha un’interazione regolare con loro – smentisce la rottura e il tradimento. Tutto sarebbe falso.

La storia che sta circolando afferma che Rihanna ha deciso di chiudere con A$AP dopo averlo sorpreso a tradirla con la stilista di scarpe, Amina Muaddi. Muaddi ha un legame d’amicizia con RiRi: è una designer di scarpe per il suo marchio Fenty. La fonte ha prima detto “100% falso in entrambi i casi” e poi ha aggiunto: “1 milione per cento, ripeto, non è vero. Stanno bene, sono felici”.

Ieri, mentre la voce stava prendendo sempre più piede, Amina ha ripostato le foto recenti di Rihanna in giro per West Hollywood. Comportamento da amica e socia in affari, difficilmente una mossa da parte della presunta amante.

Ma come è nata questa voce definita falsa? Tutto è iniziato nelle score ore quando il fashion blogger Louis Pisano avrebbe twittato:

“Rihanna e ASAP Rocky si sono separati. Rihanna ha rotto con lui dopo averlo sorpreso a tradirla con la stilista di scarpe Amina Muaddi.’

Come riportato dal Daily Mail, avrebbe poi aggiunto:

“Amina è stata responsabile della progettazione dell’offerta di calzature di Fenty e Rihanna è spesso vista con scarpe personalizzate della sua stessa etichetta”

Sempre la donna aveva raccontato come era nato il rapporto lavorativo tra loro. Amina, 35 anni, in precedenza aveva spiegato a British Vogue:

“Io e la stilista di Rihanna siamo amiche, quindi ha visto alcuni dei primi prototipi. Ma poi ne ha comprate alcune paia lei stessa tramite il suo personal shopper”

Ha iniziato a lavorare con Rihanna nel 2019 perché era amica del suo stilista. Amina conta Kim Kardashian West, Bella Hadid e Irina Shayk come fan della sua collezione di calzature.

Il blogger avrebbe poi dichiarato, nei suoi tweet, che A$AP, 33 anni, e Amina si erano frequentati in passato, ma sebbene i due siano amici da anni, non è noto se la loro relazione sia mai stata di natura romantica.

I due hanno collaborato a una collezione di scarpe nel 2020 con Amina che ha detto a Vogue all’epoca:

“Volevo farlo con qualcuno che condividesse i miei valori e la mia prospettiva sulla creatività e il design. Rocky non si compromette nel suo lavoro o qualunque cosa faccia; è un perfezionista come lo sono io.’

Ma, come emerso in queste ultime ore, l’indiscrezione sarebbe falsa e gli amici più intimi, rimasti anonimi, hanno comunque smentito queste voci. Ora non resta che il commento dei due (o tre) direttamente interessati e involontariamente coinvolti in questa storia di gossip.