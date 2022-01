Rihanna è incinta.

La cantante ha annunciato in queste ore di aspettare il suo primo figlio dal rapper A$AP Rocky. La notizia è stata svelata senza grandi proclami, bensì con uno scatto ben chiaro. La coppia, infatti, è stata fotografata a New York durante il fine settimana, dove Rihanna ha mostrato il suo pancione mentre indossava una lunga giacca rosa. Il suo capospalla oversize era sbottonato in fondo per rivelare il suo pancione in crescita adornato da una croce d’oro con gioielli colorati.

E proprio in una delle foto, scattate ad Harlem, dove è cresciuto A$AP Rocky, il rapper bacia la compagna e futura mamma sulla fronte mentre si godono una passeggiata all’aperto.

Come sottolineato da People, nel maggio scorso, A$AP Rocky ha parlato a GQ della sua storia d’amore con Rihanna, definendola “l’amore della mia vita”. Quando gli è stato chiesto come ci si sente ad essere in una relazione, ha detto:

“Molto meglio. Molto meglio quando hai incontrato quella giusta, lei. Lei vale probabilmente, tipo, un milione di chiunque altra. Penso che quando lo sai, lo sai. Lei è l’unica, la sola”.

La notizia della relazione tra Rihanna e A$AP Rocky risale al novembre 2020. Erano sempre più insistenti i rumors secondo i quali i due si stessero frequentando dopo anni di amicizia. La coppia aveva acceso voci d’amore da quando Rihanna si era separata dal suo fidanzato da tre anni, il miliardario Hassan Jameel, nel gennaio 2020. Quel luglio, ha presentato A$AP Rocky nella sua campagna Fenty Skin e i due hanno iniziato a rilasciare diverse interviste insieme per promuovere la loro collaborazione. Ai tempi dichiarò che, nei prossimi 10 anni, si immaginava madre di “tre o quattro” figli, indipendentemente dal fatto che avesse un partner o meno.