Ricominciamo è il brano simbolo della carriera di Adriano Pappalardo.

Ricominciamo è una canzone di Adriano Pappalardo, prodotta da Celso Valli e pubblicata nel 1979. Il successo è stato tale da portare all’incisione di una versione spagnola del pezzo, intitolata “Recomencemos”. Negli anni, numerose le cover del brano. Tra coloro che si sono messi alla prova, anche Mina. “Ricominciamo” è stata inclusa nel disco del 1980 “Non mi lasciare mai”, quarto disco in studio.

E lasciami gridare

Lasciami sfogare

Io senza amore non so stare

Io non posso restare

Seduto in disparte

Né arte né parte

Non sono capace

Di stare a guardare

Questi occhi di brace

E poi non provare

Un brivido dentro

E correrti incontro, gridarti

Ti amo

Ricominciamo

So dove passi le notti (io saprei)

È un tuo diritto (potrei)

Io guardo e sto zitto (amarti)

Ma penso di tutto (io saprei)

Mi sveglio distrutto

Però, io ci provo (potrei)

Ti seguo, ti curo (amarti)

Non mollo, lo giuro

Perché sono nel giusto

Perché io

Ti amo

Ricominciamo

(Come sei dolce stasera

Mi viene la voglia)

Ricominciamo

(So che mi ami davvero

Mi sembri sincero)

Ricominciamo

Cosa vuoi che faccia?

Io sarò una roccia

Guai a quello che ti tocca

So che tu ami le stelle

Gettarti nell’occhio

Del primo ciclone

Non perdi occasione

Per darti da fare

Per farti valere

Ma fammi il piacere

Ti voglio aiutare

Su, fammi provare

Ancora ti amo (io saprei, potrei)

Ricominciamo (amarti)

(Io saprei, potrei)

Ricominciamo (amarti)

(So che mi ami davvero

Mi sembri sincero)

Ricominciamo

Ricominciamo (amarti)

Oh, si (io saprei, potrei)

Ricominciamo (amarti)

(Io saprei, potrei)

Ricominciamo (amarti)

(Io saprei, potrei)

(Amarti)