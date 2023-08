Rich Men North of Richmond è un brano arrivato alla numero 1 della Billboard Hot 100, incisa da Oliver Anthony. La canzone è diventata presto un caso poiché registrata da un artista indipendente che non ha un’etichetta discografica a sostenerlo. E in poche settimane, grazie agli ascolti, alle condivisioni e ad un’attenzione sempre maggiore, è riuscito ad avere la meglio su colleghi e artisti di serie A.

A seguire potete leggere testo, traduzione e significato del brano, insieme al video ufficiale.

Oliver Anthony, Rich Men North of Richmond, Significato della canzone, video

Il brano lamenta le condizioni di vita e di lavoro della maggior parte delle persone, costrette a vivere solo per pagare tasse, insoddisfatte del proprio quotidiano e sfruttate da persone più ricche, che vivono a Nord di Richmond. I giovani ormai non hanno più speranze verso il futuro e “vengono solo buttati giù” da questo Paese.

Oliver Anthony, Rich Men North of Richmond, Testo della canzone

I’ve been sellin’ my soul, workin’ all day

Overtime hours for bullshit pay

So I can sit out here and waste my life away

Drag back home and drown my troubles away

It’s a damn shame what the world’s gotten to

For people like me and people like you

Wish I could just wake up and it not be true

But it is, oh, it is

Livin’ in the new world

With an old soul

These rich men north of Richmond

Lord knows they all just wanna have total control

Wanna know what you think, wanna know what you do

And they don’t think you know, but I know that you do

‘Cause your dollar ain’t shit and it’s taxed to no end

‘Cause of rich men north of Richmond

I wish politicians would look out for miners

And not just minors on an island somewhere

Lord, we got folks in the street, ain’t got nothin’ to eat

And the obese milkin’ welfare

Well, God, if you’re five-foot-three and you’re three-hundred pounds

Taxes ought not to pay for your bags of fudge rounds

Young men are puttin’ themselves six feet in the ground

‘Cause all this damn country does is keep on kickin’ them down

Lord, it’s a damn shame what the world’s gotten to

For people like me and people like you

Wish I could just wake up and it not be true

But it is, oh, it is

Livin’ in the new world

With an old soul

These rich men north of Richmond

Lord knows they all just wanna have total control

Wanna know what you think, wanna know what you do

And they don’t think you know, but I know that you do

‘Cause your dollar ain’t shit and it’s taxed to no end

‘Cause of rich men north of Richmond

I’ve been sellin’ my soul, workin’ all day

Overtime hours for bullshit pay

Oliver Anthony, Rich Men North of Richmond, Traduzione della canzone

Ho venduto la mia anima, lavorando tutto il giorno

Orari straordinari pagati uno schifo

Così posso sedermi qui e sprecare la mia vita

Trascinarmi a casa e affogare i miei problemi

È un vero peccato quello a cui è arrivato ad essere il mondo

Per persone come me e persone come te

Vorrei potermi svegliare e che non fosse vero

Ma lo è, oh, lo è

Vivere nel nuovo mondo

Con un’anima vecchia

Questi uomini ricchi a nord di Richmond

Dio sa che tutti loro vogliono solo avere il controllo totale

Voglio sapere cosa pensi, voglio sapere cosa fai

E loro non pensano che tu lo sappia, ma io so che lo sai

Perché i tuoi dollari non sono una me*da e sono tassati all’infinito

A causa degli uomini ricchi a nord di Richmond

Vorrei che i politici si prendessero cura dei minatori

E non solo minorenni su un’isola da qualche parte

Signore, abbiamo gente per strada che non ha niente da mangiare

E il benessere della mungitura degli obesi

Bene, Dio, se sei alto un metro e settanta e pesi trecento libbre

Le tasse non dovrebbero pagare i tuoi sacchetti di caramelle

I giovani si stanno mettendo sottoterra

Perché tutto ciò che fa questo dannato paese è continuare a buttarli giù

Signore, è davvero un peccato quello a cui è arrivato il mondo

Per persone come me e persone come te

Vorrei potermi svegliare e non essere vero

Ma lo è, oh, lo è

Vivere nel nuovo mondo

Con un’anima vecchia

Questi uomini ricchi a nord di Richmond

Dio sa che tutti vogliono solo avere il controllo totale

Voglio sapere cosa pensi, voglio sapere cosa fai

E loro non pensano che tu lo sappia, ma io so che lo sai

Perché i tuoi dollari non sono una m*rda e sono tassati all’infinito

A causa degli uomini ricchi a nord di Richmond

Ho venduto la mia anima, lavorando tutto il giorno

Orari straordinari pagati da schifo