Male da vendere è la settima traccia di Lazza tratta dal suo album “Locura“, uscito il 20 settembre 2024. Prodotto da Miles, potete ascoltare il brano qui sotto, a seguire, insieme a testo e significato del pezzo.

CLICCA QUI PER ASCOLTARE “MALE DA VENDERE” DI LAZZA.

Ecco il testo di “Male da vendere” di Lazza.

Scoprirai che quelli come me vivono anche senza desideri

Dirò i miei segreti solo a te, mi domando solo se mi credi

Ho fatto un po’ di soldi ‘sto weekend, quasi tutti quanti spesi ieri

Passiamo la notte in un motel, posso darti quello che mi chiedi

È un tot che non mi do uno stop

Lo capirò nel tempo, un attimo che scendo

Io vivo in uno spot e non è sempre il top

Sei il battito che cerco nel traffico del centro

Ma ti giuro che mi sento uno stupido

A dirti all’orecchio le cose che non posso mai dire in pubblico

E tutto va in fumo se io non sono lucido

Ma non voglio essere il primo né l’ultimo, io sarò l’unico

So che tutto può succedere

Ma non so a che cosa credere

Finirà tutto a puttane

Sarò perso per ‘ste strade

Con il male che ho da vendere

Dai, buttiamo via le maschere

Io non ti volevo offendere

Ti darei pure la pelle

E ti ruberei le stelle

Se sapessi come scendere

Sembra che fare successo renda solo più colpevole

E ti guardano diverso come avessi un brutto demone

Non sai quanto lo detesto ‘sto pianeta tutto regole

Però, nonostante questo, tu rimani un punto debole

Se ci danno una condanna, non saremo tra i pentiti

Ci daranno una medaglia per non esserci mentiti

Mentre qua la gente parla noi strappiamoci i vestiti

E scopiamo fino all’alba, dirò che ci hanno investiti

È tardi per dirti che le cose cambiano

So che ti sentivi instabile, le mie parole ti ingannano

Riesco a riempire le pagine quando i pensieri mi dannano

Se piangi un mare di lacrime, faccio la fine di Dynamo

So che tutto può succedere

Ma non so a che cosa credere

Finirà tutto a puttane

Sarò perso per ‘ste strade

Con il male che ho da vendere

Dai, buttiamo via le maschere

Io non ti volevo offendere

Ti darei pure la pelle

E ti ruberei le stelle

Se sapessi come scendere