Canzone d’odio è un brano di Lazza con il featuring di Lil Baby tratto dall’album “Locura“, disponibile da venerdì 20 settembre 2024. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Giuro, l’ultima volta

Mi hai svegliato mentre te ne andavi sbattendo la porta

Risultato di aver peggiorato una sera già storta

Ti ho lasciato un messaggio sul tavolo e non ti sei accorta

Però chi se ne importa

Dimmi, pensi mentivo?

Su WhatsApp ho lo stesso messaggio da mesi che scrivo

Sembra come se cuore e cervello li avessi nel frigo

Perderò i sensi per primo

Nebbia nel posto in cui vivo, umore grigio, Resident Evil

E ora che è pieno il mio conto in banca

Fingi che mi disprеzzi, ma menti

Sai che ero già un pеzzo da novanta

Con in tasca due pezzi da venti

Parlo, a te frega più della gente

Io quello che si supera sempre

Che per mettere tutti d’accordo piuttosto alla fine recupera niente

Senza senno di poi

So che ti scriverò

Una canzone d’odio

Quando non sarò sobrio

Non esiste più “noi”

Mi hai detto mille no

Finisce al manicomio

Se non so più chi sono

Spero ne ora ne mai

Prima mi mandi in apnea

E poi mi chiedi: “Che hai?”

Sai bene che non ne ho idea

E adesso che vuoi?

Se mai ti rivedrò

Io piuttosto ci muoio

Però non ti perdono

I’m like, “Fuck what we had,” that shit in the past, I’m tryna get past all that

Open wounds like a scar, I’m keeping my guard up, but they were stabbing my back

You was having your fun, we should’ve been done, but how did you still come back?

Really gave you my heart, you don’t trust me at all, I hate you feel like that

You can do what you want, I ain’t salty

If it ever go sour, don’t call me

What we had should be in a coffin

You were messin, lil’ bitch, and I’m off it

Tryna argue, you get no response from me

Let you have it one more than you want from me

“Better get out of my way, yeah, the star coming”

You saw me as a joke and I’m not funny

She led me out my way with the lights on

Making videos listening to my song

I deleted your pictures on my phone

Feelin’ better since I’ve been on my own

Know you thinking I’m coming back, I’m gone

I can’t sit here and play with you, I’m grown

You’re the one that I love ‘til I come home

I’m sorry

Senza senno di poi

So che ti scriverò

Una canzone d’odio

Quando non sarò sobrio

Non esiste più “noi”

Mi hai detto mille no

Finisce al manicomio

Se non so più chi sono

Spero ne ora ne mai

Prima mi mandi in apnea

E poi mi chiedi: “Che hai?”

Sai bene che non ne ho idea

E adesso che vuoi?

Se mai ti rivedrò

Io piuttosto ci muoio

Però non ti perdono