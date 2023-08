Forse il nome Oliver Anthony non vi dice nulla ma merita attenzione perché è riuscito in un’impresa decisamente insolita che fa riflettere. Nato all’anagrafe come Christopher Anthony Lunsford, è un cantautore country-folk americano. In maniera indipendente, senza alle spalle una major o una etichetta discografica importante, ha debuttato al numero 1 della Billboard Hot 100, con il brano “Rich Men North of Richmond”.

La sua musica è stata influenzata da Hank Williams e dal 2021 ha iniziato a rilasciare musica su Spotify come “Oliver Anthony Music”. Ha parlato di se stesso, si è raccontato, ha apertamente narrato dei suoi fantasmi interiori ed è diventato specchio nel quale molte persone hanno iniziato a riflettersi e riconoscersi: “Mi ha fatto sentire come se non stessi solo sprecando il mio tempo” hanno iniziato a scrivergli, mentre lui raccontata dei suoi problemi con l’alcol e problemi di salute mentale. Poi avvenne un passaggio che cambiò del tutto la sua vita. Un canale musicale del West Virginia gli chiede di registrare una canzone per il suo canale musicale YouTube. Nacque “Rich Men North of Richmond”.

Lentamente, altre sue canzoni hanno iniziato ad essere ascoltate e scaricate, salendo ai piani alti della classifica iTunes. E non solo, anche Spotify iniziò a vedere alcuni suoi brani salire la china.

In un post su Facebook del 17 agosto, Oliver Anthony ha descritto quelle che crede essere le ragioni della sua popolarità:

“Ho scritto la musica che ho scritto perché soffrivo di salute mentale e depressione. Queste canzoni hanno messo in contatto milioni di persone in modo così profondo livello perché vengono cantate da qualcuno che sente le parole nel momento stesso in cui vengono cantate. Nessun montaggio, nessun agente, nessuna str0nzata. Solo un idiota e la sua chitarra”

La semplicità, ammessa, sottolineata in prima persona, come arma di spontaneità. E il gioco è fatto.

Oliver Anthony e il successo di ‘Rich Men North of Richmond’

Rich Men North of Richmond è stato caricato- come video live- l’8 agosto 2023 ed è diventato subito tra i più visti su YouTube. Per Billboard il pezzo affronta temi come i “politici, tasse, welfare e altre questioni dal punto di vista di un lavoratore in difficoltà”. . La canzone è arrivata al numero 1 nella classifica tutti i generi di iTunes negli Stati Uniti in pochi giorni e al numero 1 nelle classifiche Spotify negli Stati Uniti e Apple Music pochi giorni dopo.

Come bon intuibile, Oliver Anthony ha scritto sulla sua pagina Facebook che “Tutti nel ‘settore’ mi stanno spingendo a firmare qualcosa, ma vogliamo solo prendere le cose con calma in questo momento”. Poi scrisse:

“Le persone nell’industria musicale guardano nel vuoto quando scarto offerte da 8 milioni di dollari. Non voglio 6 autobus turistici, 15 rimorchi per trattori e un jet. Non voglio suonare” spettacoli negli stadi, non voglio essere sotto i riflettori.”

Draven Riffe di radiowv ha detto a Billboard in un’intervista pubblicata il 19 agosto di essere il co-manager di Anthony, insieme a Brian Prentic.

Il New York Times ha commentato così il pezzo:

“Con un accento strascicato appassionato, canta un inno popolare di campagna sulla vendita della sua anima “lavorando tutto il giorno” e sull’essere mantenuto al suo posto dall’inflazione, dalle tasse elevate e dalle élite che ritiene responsabili: gli uomini ricchi a nord di Richmond”

E la politica americana si aggancia al successo della canzone…

Secondo molti, il titolo della canzone presumibilmente si riferisce ai politici di Washington, DC, poiché la capitale degli Stati Uniti si trova appena a nord di Richmond, in Virginia. Lamenta lo stato attuale del mondo e prendono di mira sia l’élite sia quelli che non sono così benestanti.

Numerosi conservatori si sono subito avvicinati a Rich Men North of Richmond di Oliver Anthony, agganciandosi per parlare di politica. Tra questi Marjorie Taylor Greene, membro repubblicano della Camera dei Rappresentanti per lo stato della Georgia dal 2021:

“Questo è l’inno degli americani dimenticati che sostengono veramente questa nazione e sfortunatamente il mondo con i loro soldi guadagnati con fatica e con un lavoro incredibilmente duro. Questa canzone rappresenta il mio distretto e la gente d’America che conosco e amo. Combatterò per l’americano dimenticato ogni dannato giorno”

Sempre via X (aka Twitter), il commentatore conservatore Matt Walsh ha scritto:

“La ragione principale per cui questa canzone risuona con così tante persone non è politica. È perché la canzone è cruda e autentica. Siamo soffocati dall’artificiosità. Tutto intorno a noi è falso. Un ragazzo nel bosco che riversa il suo cuore sulla sua chitarra è reale”

Ed ecco, invece, Oliver Anthony come si piazza al centro di queste discussioni politiche. Queste le sue parole prima del successo musicale:

“Mi siedo praticamente al centro della navata della politica e lo sono sempre stato. Ricordo che da bambino i conservatori volevano la guerra e io non lo capivo. E ricordo molte controversie quando la sinistra andò al potere, e sembra che entrambe le parti servano lo stesso padrone. E quel padrone non è qualcuno di utile alla gente di questo paese”.