La scaletta delle canzoni di Renato Zero in concerto al Palazzo dello Sport a Roma, mercoledì 13 marzo 2024: biglietti, orario, come arrivare

Renato Zero è pronto per la sua “residenza” a Roma, in partenza mercoledì 13 marzo 2024 al Palazzo dello Sport, con la prima data dei suoi live in programma nella Capitale. Sono otto le serate che assicurano al pubblico l’ascolto e il live dei più grandi successi del cantautore romano, insieme ai brani più recenti presenti nel suo ultimi disco di inediti, Autoritratto, uscito nel dicembre 2023. Dopo le tappe a Firenze, che hanno visto accorrere i fan dell’artista, inizia stasera la seconda parte del suo tour 2024, prima delle due date speciali, il 14 giugno all’Arena della Vittoria di Bari e il 21 giugno a Piazza del Plebiscito a Napoli. A seguire potete leggere la scaletta delle canzoni interpretate durante il concerto, le informazioni sui biglietti ancora disponibili e l’orario di inizio del live. Infine, come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma.

La scaletta del concerto di Renato Zero in concerto a Roma

Ecco la scaletta, con ordine di esecuzione, dei brani interpretati da Renato Zero in concerto a Roma al Palazzo dello Sport. Il live inizierà alle 21.

I concerti-evento sono l’occasione perfetta per ascoltare dal vivo, accanto alle canzoni che hanno segnato l’ultracinquantennale carriera musicale di Renato Zero, i brani contenuti nell’ultimo album AUTORITRATTO, pubblicato lo scorso dicembre per Tattica e subito balzato ai vertici delle classifiche FIMI/GfK: un’avvincente traversata in 13 tracce guidata dalle sue visioni uniche e dalla straordinaria abilità di raccontare e raccontarsi attraverso la propria arte.

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Zero, che ha ideato, scritto e diretto lo spettacolo, è affiancato on stage da una superband composta da 11 musicisti(Danilo Madonia – direzione musicale, tastiere e pianoforte; Lorenzo Poli – basso; Lele Melotti – batteria; Bruno Giordana – tastiere e sax; Rosario Jermano – percussioni; Giorgio Cocilovo – chitarre; Fabrizio Leo – chitarre; Stefano Bergamaschi – tromba; Emanuele Feliciani – tromba; Elisabetta Mattei – trombone; Fabio Tullio – sax), un coro a 10 voci e dall’orchestra Piemme Project coordinata dal primo violino Prisca Amori; gli arrangiamenti sono a cura del M° Alterisio Paoletti e del M° Adriano Pennino.

A sublimare le performance di Renato Zero, autentico catalizzatore di energia ed emozione, la scenografia a cura di Igor Ronchese e Gigi Maresca, il light design di Francesco De Cave e i coinvolgenti visual affidati alla direzione di Younuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia), a legare spettacolo e racconto con un impatto fortissimo sulla messa in scena.

Biglietti per il concerto di Renato Zero in concerto a Roma

Sono ancora disponibili alcuni biglietti per il concerto di Renato Zero in programma mercoledì 13 marzo 2024 al Palazzo dello Sport a Roma. Si parte da 47,70 euro per il Terzo Anello Laterale Numerato (con visibilità limitata) fino ai 74,20 della Tribuna Laterale Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Come arrivare al Palazzo dello Sport a Roma

Ecco come raggiungere il Palazzo dello Sport a Roma con i mezzi:

In metropolitana

Linea B – Fermata EUR Palasport, da qui roseguire per circa 400 metri su Via Cristoforo Colombo.

In autobus

Linea 714 – è possibile prendere questa linea di autobus dalla stazione Termini; giungere fino al capolinea Palazzo Sport.

Altre linee ATAC per Piazzale dello Sport – Linee 671A, 671R, 714A, 714R, 780A, 780R, 791A, 791.

Se si arriva in auto, dal Grande Raccordo Anulare: uscita 26. Proseguire poi dritto per Via Pontida e Via Cristoforo Colombo: il Palazzo Dello Sport è situato sulla sinistra, a circa 2,5 km dall’uscita 26.

Tra i parcheggi più comodi suggeriti quello di Piazzale Nervi.