Renato Zero a Firenze, 3 marzo 2024: la scaletta delle canzoni, il concerto è sold out

Renato Zero ha debuttato sabato 2 marzo 2024 con il suo nuovo tour, con la prima data a Firenze. Stasera, domenica 3 marzo, arriva il bis con una serie di brani che hanno fatto la storia della musica italiana e anche pezzi interpretati per la prima volta dal vivo, in omaggio al pubblico che l’ha sempre seguito e gli ha assicurato – anche in questo caso- diversi sold out. Sarà il Nelson Mandela Forum ad ospitare questa seconda data dei live lanciati per accompagnare l’uscita del suo ultimo disco, “Autoritratto“. A seguire potete leggere la scaletta, con l’ordine di esecuzione dei brani e tutte le informazioni sulla serata.

Renato Zero, la scaletta a Firenze, concerto 3 marzo 2024

Il ritorno

Come mi vorresti

Eccoci qui

Salvami

I nuovi santi

Così tenace

Sorridere, sempre!

La ferita

Figli della guerra

La vetrina

Che bella libertà

Mai più da soli

Sciopero

Figaro

Secondo Tempo

La pace sia con te

Vive chi vive

Fa che sia l’amore

Sosia

Non ti cambierei

Nessuno tocchi l’amore

Cuori liberi

La culla è vuota

Quel bellissimo niente

Madame / Mi vendo / Resisti / Triangolo / Baratto / Galeotto fu il canotto / Morire qui (Coro)

Il mercante di stelle

Vita

I migliori anni della nostra vita

Renato Zero, biglietti del concerto di domenica 3 marzo 2024

Il concerto di Renato Zero al Forum Mandela a Firenze in programma domenica 3 marzo 2024 è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.

Come arrivare al Mandela Forum a Firenze

Ecco come arrivare al concerto di Renato Zero al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)