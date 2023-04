Renato Zero si esibirà a Milano, al Forum di Assago, martedì 11 aprile 2023. Il cantautore romano sta viaggiando nei palazzetti italiani con il suo “Zero a Zero – Una sfida in musica“, esibendosi sul palco con i successi più noti della sua carriera insieme a pezzi più recenti del suo repertorio musicale. Un’occasione per un viaggio in decenni di canzoni che hanno segnato la storia, da “Il cielo” a “Nei giardini che nessuno sa”. Qui sotto, a seguire, tutte le informazioni utili sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Renato Zero al Forum di Assago, Milano, biglietti

Sono pochissimi i biglietti ancora disponibili per il concerto di Renato Zero al Forum di Assago in programma martedì 11 aprile 2023. Attualmente solo 3 posti per I Anello Numerato, Visibilità Laterale limitata a 63,60 euro. Infine ancora 9 biglietti per II anello numerato, Visibilità numerata, 47.70 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Renato Zero al Forum di Assago, Milano, scaletta

Il concerto di Renato Zero inizierà alle 21.

Questo bellissimo niente

Io uguale io

Vivo

Niente trucco stasera

Svegliatevi poeti

Troppi cantanti pochi contanti

Marciapiedi

Morire qui

Spiagge

Ufficio reclami

Nei giardini che nessuno sa

Mentre aspetto che ritorni

Più su

Scegli adesso oppure mai

Fortunato

Matti

La favola mia

A braccia aperte

Magari

Rivoluzione

Fammi sognare almeno tu

Un po’ d’azzurro

Amico

Singoli / Segreto amore / Oltre ogni limite / Sorridere sempre

Vizi e desideri

Siamo eroi / Artisti / Sogni di latta / Dimmi chi dorme accanto a me

Sesso o esse

Cercami

I migliori anni della nostra vita

Zero a Zero

Il cielo

Forum di Assago, Milano, Come arrivare in auto e con i mezzi

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.