Martedì 7 marzo 2023 Renato Zero si esibirà a Firenze, al Mandela Forum, con la prima data del suo tour 2023, Zero a Zero – Una sfida in musica. Dopo il boom e il grande successo ottenuto con i live al Circo Massimo a Roma nel 2023, il cantautore torna ad esibirsi con una serie di concerti imperdibili. Ecco le sue parole nell’annunciare il tour:

ZERO a ZERO. Il risultato di “Una sfida in musica” tra i due eterni contendenti: Renato & Zero. Sarà un tour… tutto da vivere! Un bel pareggio ci vorrebbe proprio per mettere d’accordo pubblico e privato di un Renato che ha deciso di sdoppiarsi dal 1966 fino ad oggi. Uno bazzicava vicoli, piazze, quartieri e città. Da nord a sud. Da est ad ovest. In abiti borghesi ovviamente, raccogliendo segreti e storie di vita di ogni genere. L’altro lo attendeva per mettere nero su bianco, con parole e musica, quelle osservazioni e porzioni di umanità così necessarie allo scopo. Una scommessa difficile. Un confronto continuo. Cercando di non mettere in imbarazzo chi, ignaro di essere oggetto di una sorta di perquisizione benevola, avrebbe potuto non gradire quel tipo di stalkeraggio. Furono i pronostici, non proprio incoraggianti, a suggerire a quei due di fare “ditta” e partire proprio da quello Zero. Oggi i due imprudenti festeggiano le nozze di smeraldo di fronte al loro amatissimo, nonché fedelissimo, pubblico! Che dire: Finché c’è Zero c’è alleanza. E quindi vinca chi avrà più costanza!!! Buon tour incorreggibili ragazzi.”

Renato Zero ha poi aggiunto cosa il suo pubblico dovrà aspettarsi dai suoi concerti, con le due anime sul palco:

“Il pubblico sarà giudice probabilmente di questa contesa fra Renato e Zero, benché loro mi riconoscano entrambi i ruoli e le responsabilità, Però noi sappiamo perfettamente che uno fa un suo percorso, l’altro ne fa un altro. E insieme raggiungono un risultato. Sono sempre molto sereno, il camerino è la mia sacrestia, lì mi concentro, mi trucco, mi preparo. Il palco è la verifica costante che non sono cambiato, non ho tradito, mi piace sempre incontrare il mio pubblico. Sono tante le cose che mi emozionano. Le facce dei miei musicisti che sono sempre loro, da tanti anni mi seguono, mi emozionano. Le quinte, dove si prepara, ogni tanto un brivido, una paura. Poi, soprattutto il pubblico, la nota vincente e la ragione primaria della mia vita”

A seguire potete leggere tutte le informazioni sul concerto di martedì 7 marzo al Mandela Forum a Firenze, dai biglietti ancora disponibili (pochi) fino alle prime anticipazioni sulla scaletta della canzone.

Renato Zero, concerto a Firenze, 7 marzo 2023, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Renato Zero il 7 marzo 2023 a Firenze, al Mandela Forum. Sono ancora liberi 4 posti per il settimo settore (a 58,30 euro), 3 per il sesto settore (68.90 euro) e, infine, 16 posti per il quarto settore (79,50 euro). Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Renato Zero, concerto a Firenze, 7 marzo 2023, scaletta

Ancora non è stata resa nota e condivisa la scaletta del concerto di Renato Zero per il tour “Zero a Zero”. Sicuramente presenti i grandi classici del suo repertorio e probabilmente l’ordine di esecuzione varierà come accaduto durante i concerti al Circo Massimo a Roma. A seguire vi riportiamo un esempio di scaletta del live di Renato Zero con i brani scelti (e che ritroverete anche in questo nuovo tour)

Questo bellissimo niente

Vivo

Niente trucco stasera

Voyeur

Spiagge

Cercami

Morire qui

Nei giardini che nessuno sa

Magari

No mamma no / Svegliati / La rete d’oro / Tu che sei mio fratello / Questi amori / Uomo no

Resisti

Letti

Ancora qui

Vergognatevi voi

Dormono tutti

Mentre aspetto che ritorni

Il carrozzone

Mi vendo (Remix)

L’avventuriero

La favola mia

A braccia aperte

Fortuna

Fermati

Fammi sognare almeno tu

Qualcuno mi renda l’anima

Il nostro concerto

Amico

Spalle al muro

Il jolly / Amando amando / Per non essere così / L’equilibrista

Triangolo (Remix)

Rivoluzione

Viaggia / Inventi / Fantasia / In apparenza / Amico assoluto

Più su

I migliori anni della nostra vita

Fortunato

Il cielo

Come arrivare al Nelson Mandela Forum con i mezzi e in auto

Ecco come arrivare al concerto di Renaro Zero al Mandela Forum a Firenze:

In autobus

Linee 10, 17, 2

In aereo

Dall’aeroporto In autobus: Collegamenti Aeroporto/Stazione S.Maria Novella: ogni mezz’ora con la linea ‘Volainbus’.

Dalla Stazione S. Maria Novella al Mandela Forum autobus di linea n° 10 (direzione Settignano) e n°17

Se si arriva in auto, invece:

Dall’autostrada A1 Uscita Firenze Sud: raccordo fino al termine in corrispondenza del semaforo. Qui tenersi a sinistra seguendo le indicazioni per Firenze Città e Stadio. Percorrere Lungarno Aldo Moro e Lungarno Colombo. Svoltare a destra in Via del Campofiore. Proseguire oltre Piazza Alberti, passare sopra il cavalcavia ferroviario e continuare diritto (Via Lungo l’Affrico); dopo il secondo semaforo tenersi a sinistra e svoltare alla seconda traversa a sinistra imboccando Viale Cialdini che conduce all’ingresso principale del Mandela Forum (Viale Paoli)