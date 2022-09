“Relax” è una canzone della band synth-pop inglese Frankie Goes to Hollywood, con la voce di Holly Johnson, pubblicata nel Regno Unito dalla ZTT Records nel 1983. È stato il singolo di debutto della band. Alla fine ha venduto circa due milioni di copie solo nel Regno Unito, classificandosi facilmente tra i dieci singoli più venduti di sempre. È rimasto nella Top 40 del Regno Unito per 37 settimane consecutive, 35 delle quali si sono sovrapposte a un divieto di trasmissione radiofonica da parte della BBC (a causa di testi percepiti come troppo espliciti). Nel giugno 1984, sostenuto dall’immediato enorme successo del singolo successivo della band “Two Tribes”, il singolo rientrò nella Top Ten per altre nove settimane di cui due trascorse al numero due (dietro “Two Tribes”). A quel tempo Frankie Goes to Hollywood fu l’unico gruppo a parte i Beatles e John Lennon ad occupare contemporaneamente le prime due posizioni della classifica. Qui sotto potete leggere traduzione e testo della canzone.

Frankie Goes to Hollywood (Holly Johnson), Relax, Testo canzone

Maha, hiya

Give it to me one time now

Well-ell, no-oh, well-ell

Now

Relax, don’t do it

When you want to go to it

Relax, don’t do it

When you want to come

Relax, don’t do it

When you want to sock it to it

Relax, don’t do it

When you want to come

When you want to come

Relax, don’t do it

When you want to go to it

Relax, don’t do it

When you want to come

Relax, don’t do it

When you want to sock it to it

Relax, don’t do it

When you want to come

Ah, ah, ah, come

Whoa-ooh-whoa, aah

But shoot it in the right direction (hey, hey, hey, hey, yeah)

Make makin’ it your intention (ooh yeah, ooh yeah)

Live those dreams

Scheme those schemes

Got to hit me (hit me)

Hit me (hit me)

Hit me with those laser beams

(Ow, ow, ow)

Laser beam me

Ah, ah, ah

Relax

Don’t do it

Relax

When you want to come

Come

Ahhhhh

Whoo!

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

I’m coming

I’m coming, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Relax, don’t do it (you should know)

(What’s inside me) When you want to go to it

Relax, don’t do it

When you want to come (hey-ey)

Relax, don’t do it

When you want to sock it to it (Way-hay)

Relax, don’t do it Love!

When you want to come

When you want to come

When you want to come

Come

Hoo-ah!

Ow, ow

Ow, ow, ow, ow

Get it up

The scene of love

Oh, feel it

Relax, don’t do it

When you want to go to it

Relax, don’t do it

Relax, don’t do it (hi-ya, hi-ya)

When you want to sock it to it

Relax, don’t do it

Oh, when it’s time

When it’s time, it’s time (Hey!)

Come!

Mah, ciao

Dammelo una volta adesso

Bene-bene, no-oh, bene-bene

adesso

Rilassati, non farlo

Quando vuoi andarci

Rilassati, non farlo

Quando vuoi venire

Rilassati, non farlo

Quando vuoi dargli un calcio

Rilassati, non farlo

Quando vuoi venire

Quando vuoi venire

Rilassati, non farlo

Quando vuoi andarci

Rilassati, non farlo

Quando vuoi venire

Rilassati, non farlo

Quando vuoi dargli un calcio

Rilassati, non farlo

Quando vuoi venire

Ah, ah, ah, andiamo

Whoa-ooh-whoa, aah

Ma sparalo nella giusta direzione (ehi, ehi, ehi, ehi, sì)

Fai in modo che sia la tua intenzione (ooh yeah, ooh yeah)

Vivi quei sogni

Schema quegli schemi

Devo colpirmi (colpiscimi)

Colpiscimi (colpiscimi)

Colpiscimi con quei raggi laser

(Ahi, ahi, ahi)

raggio laser me

Ah ah ah

Rilassare

non farlo

Rilassare

Quando vuoi venire

venire

Ahhhhh

Whoo!

Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah

Sto arrivando

Sto arrivando, sì, sì, sì, sì, sì

Rilassati, non farlo (dovresti saperlo)

(Cosa c’è dentro di me) Quando vuoi andarci

Rilassati, non farlo

Quando vuoi venire (ehi-ehi)

Rilassati, non farlo

Quando vuoi dargli un calcio (Way-hay)

Rilassati, non farlo Amore!

Quando vuoi venire

Quando vuoi venire

Quando vuoi venire

venire

Uh-ah!

Ahi, ahi

Ahi, ahi, ahi, ahi

Alzati

La scena dell’amore

Oh sentilo

Rilassati, non farlo

Quando vuoi andarci

Rilassati, non farlo

Rilassati, non farlo (ciao, ciao)

Quando vuoi dargli un calcio

Rilassati, non farlo

Oh, quando è il momento

Quando è il momento, è il momento (Ehi!)

Vieni!