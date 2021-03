Davide Shorty è in gara al Festival di Sanremo 2021 con il brano “Regina” tra le Nuove Proposte e si esibirà nella seconda serata del Festival.

Qual è il significato della canzone?

La storia raccontata è quella di quella di una ragazza, del suo rapporto tormentato con lui, senza genitori accanto a farle da guida. Ma lui resta la figura a cui può rivolgersi, la certezza della vita (“se la cosa ti consola, io ti sono, sempre accanto, dentro questa vita nuova che ha l’odore di un abbraccio”)

Davide Shorty ci aveva raccontato, in un’intervista:

Non vivo Sanremo come un riscatto dopo l’esperienza a X Factor. L’esperienza a X Factor è stata positiva, non è stato positivo quello che ho vissuto dopo. Lavorai in un certo modo che non mi fece stare bene. Grazie a quel periodo, ho capito che bisogna sempre stare attenti alla salute mentale e all’igiene mentale, soprattutto. Dobbiamo stare attenti ai pensieri che ci mettiamo in testa, si entra in un loop da cui è difficile uscire. La depressione in Italia è ancora un argomento tabù, va sdoganato. Più che un riscatto, è una crescita. Nel periodo di X Factor, indossavo panni che mi erano stati messi addosso, adesso ho un vestito che mi sono cucito da solo, insieme a persone che ho scelto io. Mi sento più centrato e ho imparato a volermi bene. Volersi bene è un processo continuo. Nella vita, ci saranno sempre up e down, sono grato di essere in un momento della vita in cui sono pronto ad accettare tutto, nel bene e nel male.