Red Ruby Da Sleeze è il nuovo singolo di Nicki Minaj. Il brano” utilizza il sample “Never Leave You (Uh Oooh, Uh Oooh)”, celebre hit di Lumidee che aveva conquistato le classifiche dell’estate 2003 e portato la dancehall nei principali club di tutto il mondo. Qui sotto potete ascoltare la canzone, leggere traduzione, testo e significato.

Red Ruby Da Sleeze, Ascolta la canzone, significato e video

A seguire potete ascoltare il brano in streaming, cliccando qui – invece- il lyric video della canzone.

Nella canzone, Nicki Minaj ricorda a tutti il proprio status di donna e rapper in cima alle classifiche dell’industria musicale, utilizzando gli slang tipici della sua produzione e citando alcuni personaggi del mondo dello spettacolo e dei videogiochi.

Nicki Minaj, Red Ruby Da Sleeze, Testo canzone

Queen

Only on them C’s if it’s breeze, Red Ruby Da Sleeze (Uh-oh, uh-oh)

Chinese on my sleeve, these wannabe Chun-Lis

Anyway, nǐ hǎo (Nǐ Hǎo, uh-oh)

Who the fuck told bitches they was me now? (Uh-oh, ooh)

I knew these bitches was slow, I ain’t know these bitches senile (Ooh)

Married a shooter case you niggas tried to breathe loud (Brr-brr)

Boom your face off, then I tell him, “Cease fire”

I’m the AB side

Seven-hundred on ‘em horses when we fixin’ to leave (Uh-oh)

But I don’t fuck with horses since Christopher Reeves (Uh-oh)

(Uh-oh, uh-oh)

Gotta be careful when I dip, it’s flips all in the whip

It’s 40s with 30 clips, FN’s with the switch

Guacamole with the taco, waitin’ on El Chapo

Came in the Rolls and left low in a Tahoe

Bad gyal don’t die-die-die (Brr)

Hundred rounds on dat, grrah-ta-ta

Real one lick a shot-ta-ta

She my lil’ vibe, my lil’ ah-ah-ah

Bad gyal don’t run from nobody, like ah

Rude boy want me touchin’ on his body, like ya

Boy affi dead if he ever diss me

You know what to do if he ever miss me

Miss me with that na-na-na, na-na-na-na

I stay with my na-na-na, na-na-na-na

His ex hit him, he like “Nah-nah-nah, nah-nah-nah-nah”

He want the bad gyal sleeze like that

Well, I’ma tease like that

Ill na-na-na, na-na-na-na

He told me bring him that na-na-na, na-na-na-na

We don’t be Karen like Donna-na, na-na-na-na

I like it when he grab my cheeks like that (Uh)

Why I’m a freak like that?

[Chorus: Nicki Minaj]

Bad gyal don’t die-die-die

Hundred rounds on dat, grrah-ta-ta

Real one lick a shot-ta-ta

She my lil’ vibe, my lil’ ah-ah-ah

Bad gyal don’t run from nobody, like ah

Rude boy want me touchin’ on his body, like ya

Boy affi dead if he ever diss me

You know what to do if he ever miss me

When the Queen leave, bitches wanna come out like a cockroach (Uh-oh, uh-oh)

Until I’m cookin’ in the kitchen like a pot roast

That new Spectre, we don’t fill pot holes (Uh-oh, uh-oh)

Dorito bitches mad that they not chose

Shout out my vatos

Shout out to hoes that’s watchin’ me like Movados (Click, click, click)

All them, all them botched face photos, why would you post those?

Make a gyal duppy since I heard you like my ghost hoes

Big truck but I’m alone like Post though (Uh-oh, uh-oh)

Call Malone and tell him I’m goin’ postal (Brr)

These bitches rappin’ like my blooper roll (Uh-oh, uh-oh)

Desert Eagle if your nigga actin’ super bold

(Got ‘em, got ‘em, got ‘em) Got ‘em like “Uh-oh”

Gun fingers like niggas doin’ the bogle

Ya fuckin’ bozo

That .40 cal a make ‘em dance like a go-go

Super fakks, that’s word to Super Cat

We ah rude gyal youth and we nuh tek back we chat

‘Cause bitches couldn’t walk in my Crocs, that’s word to Dundee

Just a bunch of airheads like Kelly Bundy

Man these bitches so slow, man, they slower than sloths (Uh-oh, uh-oh)

Six-hundred horse, how you gon’ catch the boss?

Caught ‘em with they hand out, tryna catch the sauce (Uh-oh, uh-oh)

Thierry Mugler flow tryna cut the cloth

See the difference is I run businesses (Uh-oh, uh-oh)

If I ain’t employ you, then what ya business is?

I’ll have staff roll up, like what the business is? (Uh-oh, uh-oh)

“Oh, you don’t know that my niggas kill witnesses?”

Bad gyal don’t die-die-die

Hundred rounds on dat, grrah-ta-ta

Real one lick a shot-ta-ta

She my lil’ vibe, my lil’ ah-ah-ah

Bad gyal don’t run from nobody, like ah

Rude boy want me touchin’ on his body, like ya

Boy affi dead if he ever diss me

You know what to do if he ever miss me, yeah

If you want me to stay

I’ll never leave

If you want me to stay

We’ll always be

If you want me to stay

I’ll never leave

If you want me to stay

Love endlessly

If you want me to stay

Nicki Minaj, Red Ruby Da Sleeze, Traduzione canzone

Regina

Solo su di loro C è se è brezza, Red Ruby Da Sleeze (Uh-oh, uh-oh)

Cinese sulla manica, questi aspiranti Chun-Li ci sono

Comunque, nǐ hǎo (Nǐ Hǎo, uh-oh)

Chi cazzo ha detto alle p*ttane che loro sono me, adesso? (Uh-oh, ooh)

Sapevo che queste p*ttane erano lente, non conosco queste p*ttane senili (Ooh)

Sposato un caso di sparatutto, voi nere avete provato a respirare forte (Brr-brr)

Ti faccio esplodere la tua faccia, poi gli dico: “Cessate il fuoco”

Sono il lato AB

Settecento su quei cavalli quando ci prepariamo ad andarcene (Uh-oh)

Ma non sc0po con i cavalli dai tempi di Christopher Reeves (Uh-oh)

(Uh-oh, uh-oh)

Devo stare attento quando tuffo, gira tutto nella frusta

Sono anni ’40 con 30 clip, FN con l’interruttore

Guacamole con il taco, aspettando El Chapo

Arrivata con la Rolls e andata via con una Tahoe

Una cattiva ragazza non muore-muore-muore (Brr)

Cento colpi su quella, grrah-ta-ta

Quello vero lecca un colpo-ta-ta

Lei è la mia piccola atmosfera, la mia piccola ah-ah-ah

Una cattiva ragazza non scappa da nessuno, come ah

Il ragazzo maleducato vuole che tocchi il suo corpo, come te

Boy sei morto se lei mi ha dissato

Sai cosa fare se mai gli manco

Mi manchi con quel na-na-na, na-na-na-na

Resto con la mia na-na-na, na-na-na-na

Il suo ex lo ha colpito, gli piace “Nah-nah-nah, nah-nah-nah-nah”

Vuole il cattivo ragazzo promiscuo in quel modo

Beh, sto scherzando così

Ill na-na-na, na-na-na-na

Mi ha detto di portargli quel na-na-na, na-na-na-na

Non siamo Karen come Donna-na, na-na-na-na

Mi piace quando mi afferra le guance in quel modo (Uh)

Perché sono così folle?

Una cattiva ragazza non muore-muore-muore (Brr)

Cento colpi su quella, grrah-ta-ta

Quello vero lecca un colpo-ta-ta

Lei è la mia piccola atmosfera, la mia piccola ah-ah-ah

Una cattiva ragazza non scappa da nessuno, come ah

Il ragazzo maleducato vuole che tocchi il suo corpo, come te

Boy sei morto se lei mi ha dissato

Sai cosa fare se mai gli manco

Quando la regina se ne va, le p*ttane vogliono uscire come scarafaggi (Uh-oh, uh-oh)

Fino a quando non sto cucinando in cucina un brasato

Quel nuovo Spectre, non riempiamo buche (Uh-oh, uh-oh)

Dorito si arrabbia per non aver scelto

Grido ai miei uomini

Grida alle tr*ie che mi stanno guardando come Movados (clic, clic, clic)

Tutte loro, tutte quelle foto dei volti sbagliate, perché le pubblichi?

Fai il ragazzo stupido da quando ho sentito che ti piacciono le mie tr*ie fantasma

Grande camion ma sono solo come Post però (Uh-oh, uh-oh)

Chiama Malone e digli che vado per posta (Brr)

Queste p*ttane rappano malissimo (Uh-oh, uh-oh)

Desert Eagle se il tuo negro si comporta in modo super audace

(Presi, presi, presi) Prendilo come “Uh-oh”

Dita di pistola come negri che fanno gli spiriti maligni

Sei un f0ttuto idiota

Quel la calibro .40 li fa ballare

Super fakks, questa è la parola per Super Cat

Noi siamo giovani maleducati e noi non torniamo indietro, chiacchieriamo

Perché le p*ttane non possono camminare con le mie Crocs, questa è la parola per Dundee

Solo un mucchio di svampiti come Kelly Bundy

Amico, queste p*ttane sono così lente, amico, sono più lente dei bradipi (Uh-oh, uh-oh)

Seicento cavalli, come catturerai il capo?

Li ho presi con la mano tesa, provando a prendere la salsa (Uh-oh, uh-oh)

Il flusso di Thierry Mugler cerca di tagliare la stoffa

Vedi la differenza è che gestisco aziende (Uh-oh, uh-oh)

Se non ti assumo, allora che lavoro fai?

Farò radunare il personale, tipo qual è l’attività? (Uh-oh, uh-oh)

“Oh, non sai che i miei neri uccidono i testimoni?”

Una cattiva ragazza non muore-muore-muore (Brr)

Cento colpi su quella, grrah-ta-ta

Quello vero lecca un colpo-ta-ta

Lei è la mia piccola atmosfera, la mia piccola ah-ah-ah

Una cattiva ragazza non scappa da nessuno, come ah

Il ragazzo maleducato vuole che tocchi il suo corpo, come te

Boy sei morto se lei mi ha dissato

Sai cosa fare se mai gli manco

Se vuoi che resti

non me ne andrò mai

Se vuoi che resti

Lo saremo sempre

Se vuoi che resti

non me ne andrò mai

Se vuoi che resti

Ama all’infinito

Se vuoi che resti