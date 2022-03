Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love è il nuovo album

Unlimited Love è il nuovo album dei Red Hot Chili Peppers che sarà disponibile a partire dal prossimo 1° aprile.

Il dodicesimo album in studio della band capitanata da Anthony Kiedis vede un doppio ritorno: il rientro di John Frusciante nel gruppo, secondo ritorno nei RHCP dopo quello avvenuto nel 1998 che portò alla realizzazione dell’album Californication, e il ritorno del produttore Rick Rubin, che ha lavorato con la band per gli album Blood Sugar Sex Magik, Californication, By The Way e Stadium Arcadium.

Il ritorno di John Frusciante è già stato reso ufficiale con la pubblicazione del singolo Black Summer, prima anticipazione del nuovo album. Poster Child è il secondo singolo estratto da Unlimited Love, pubblicato lo scorso 4 marzo.

In Italia, i fan dei Red Hot Chili Peppers avranno l’opportunità di comprare immediatamente la copia fisica dell’album, più un gadget speciale. Una serie di punti vendita in molte città italiane (Milano, Cremona, Biella, Cuneo, Udine, Genova, Vallecrosia, Livorno, Verona, Ferrara, Bologna, Savignano, Lucca, Arezzo, Prato, Poggibonsi, Rieti, L’Aquila, Potenza, Catania, Napoli, Salerno, Avellino, Bari), infatti, rimarranno aperti fino allo scoccare della mezzanotte del prossimo 1° aprile.

Di seguito, trovate la tracklist di Unlimited Love.

Red Hot Chili Peppers, Unlimited Love: tracklist

1. Black Summer

2. Here Ever After

3. Aquatic Mouth Dance

4. Not The One

5. Poster Child

6. The Great Apes

7. It’s Only Natural

8. She’s A Lover

9. These Are The Ways

10. Whatchu Thinkin’

11. Bastards of Light

12. White Braids & Pillow Chair

13. One Way Traffic

14. Veronica

15. Let ‘Em Cry

16. The Heavy Wing

17. Tangelo