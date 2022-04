Red Barz RMX, Shiva: testo, video, significato della canzone

In meno di ventiquattro ore, il video ufficiale di ‘Red Barz RMX’, il nuovo singolo di Shiva è balzato nella top 3 dei video musicali più visti su Youtube.

A seguire, trovate il testo e cliccando sulla foto in basso il video ufficiale della canzone.

Questa è Milano (Milano)

You are now listening to Araab MUZIK

Ascolta la mia merda, Santana

A Milano manca un re,

voglio la corona (Milano)

Troppe facce dentro al game

nascondono la coda (Bu bu, Milano)

Non mi fermerò finché la mia merda è global

E sopra la cima

ci sarà una bandana rossa (Santana)

Sto scrivendo shit,

compro Fendi alla mia bitch (Bad bitch)

Tu, fra’, duri ancora poco,

il tuo successo è un glitch (Ah-ah)

Brucio tutto ciò che è blu, fanxxlo Lilo e Stitch

Sempre attivo, dal lunedì al lunedì, ah

Ora che questa mia rabbia

si trasforma in platini

Ho sempre un SUV che mi segue,

ma non sono Draghi (Skrrt skrrt)

Non cerco fama né slang pubblicitari

Sarà questa strada ad uccidermi

o ad incoronarmi (Milano)

Okay, okay, Audi sta correndo nell’inferno

La Glock è una bitch perché ti fa lo spogliarello

C’è chi lotta per la vita e dorme col coltello

E invece chi ha un amico,

prеferisce quello (Oh oh)

Mеrda trasparente come ‘sti edifici (Uh-ah)

A furia di girar con serpi alla fine strisci

Super car ha il bagagliaio davanti

e tu ti stupisci

Se siamo più veloci dei nostri nemici (Pow pow)

Tutti parlano sui social, sono in società

Per nascondere, chissà qual è la verità (Tu-tu)

Non sono un rapper,

sono un killer di carriere

Questi rapper pussy

sanguinano una volta al mese, ah (Ah)

Gucci sulla mia tenuta, scialle sul mio cup (Cup, cup)

La mia gente non mi vuole far lasciare il club (No, no)

Principino di Milano, rich facendo rap

Guanti per non lasciare impronte sulla penna, ah (Milano)

Soldi facili, è difficile,

alla gang pago tre affitti

Non parlo ai magazine,

ho sold out tre magazzini (Milano)

Vetri neri al mezzo,

sbirri voglion toglierli

Abbiamo tutti tasche piene,

non camminiamo mai dritti

Fotti me per provare a aumentare il raggio

Poi ti serve un giubbotto per il salvataggio (Okay)

Molta gente mi capisce,

ad altra non piaccio

Solo perché tutto ciò che voglio fare, faccio (Okay)

Impugnature nascoste nelle tute tech

Giubbotti sempre pesanti, pettorine fredde

È una guerra, ma non vince chi ha vinto

Ma chi ha rispettato

tutto quello che ha scritto (Milano).