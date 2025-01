DeBÍ TiRAR MáS FOToS è il nuovo disco di Bad Bunny, uscito il 5 gennaio 2025 e trainato dai successi di brani come NUEVAYol e DtMF. Si prevedono numeri importanti legati alle vendite e allo streaming dell’album che, nel frattempo, è stato promosso anche dalla critica. Ecco, a seguire, le recensioni con le prime impressioni e opinioni. Sottolineano l’abilità di Bad Bunny nel combinare tradizione e innovazione, fondendo generi musicali diversi per creare un’opera coesa ma rivoluzionaria. È chiaro che l’artista abbia utilizzato Debí Tirar Más Fotos per riaffermare la sua identità culturale, celebrando Porto Rico e la musica urban con una visione audace e personale.

New Musical Express (NME) – Voto: 100: Mentre Bad Bunny si muove con sicurezza tra un turbine di ritmi di rumba e assordanti sirene del reggaeton, sembra aver raggiunto un nuovo picco di grandezza, come se fosse in cima alle montagne di Porto Rico. In Nadie Sabe, affermava di essere al massimo. Ora, con Debí Tirar Más Fotos, è chiaro che lo è davvero.

Variety – Voto: 100: In Debí Tirar Más Fotos, Benito rivoluziona la musica folk di Porto Rico e riconquista il trono del reggaeton con fusioni rivoluzionarie, autentiche per lui e i suoi ideali.

AllMusic – Voto: 98: L’album è completamente coeso e allo stesso tempo musicalmente ambizioso, fondato su una strumentazione dal vivo che mescola tradizione e modernità con generi come salsa, reggaeton, dembow e plena, creando un mosaico delle risorse musicali più ricche dell’isola.

Pitchfork – Voto: 90 Debí Tirar Más Fotos è un trionfo portoricano, rigoglioso come la sua vegetazione e vitale come la sua causa. Gridando “Yo soy de P fucking R” dai tetti, Bad Bunny si radica nella sua terra natale, dimostrando ancora una volta di essere una delle voci più potenti della sua generazione.

Clash Music – Voto: 88. Il sesto album in studio di Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos, è una dichiarazione audace: un testamento rivoluzionario della sua arte evoluta e della sua visione per il futuro della música urbana.

AllMusic – Voto: 80. Con 17 tracce e un’ora di musica, Debí Tirar Más Fotos è una lettera d’amore alla sua eredità culturale e include alcuni dei momenti più definitivi di Bad Bunny.