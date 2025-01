Traduzione in italiano, testo e significato di NUEVAYoL di Bad Bunny, sull’energia travolgente e il fascino di vivere un’estate a New York

Bad Bunny apre l’album con NUEVAYoL, rendendo omaggio a “Un Verano en Nueva York” di El Gran Combo de Puerto Rico e Andy Montañez, uno dei successi della salsa portoricana degli anni ’70, che riuscì a diffondersi con successi negli Stati Uniti e in città come New York.

Ispirandosi a questa salsa, Bad Bunny la trasforma con un tocco più urban e sperimentando uno dei generi in cui ha dimostrato di sentirsi più a suo agio. Dal punto di vista dei testi mescola riferimenti portoricani e dominicani, paese al quale si sente molto legato e che ammira culturalmente.

Il brano è la prima traccia di DeBÍ TiRAR MáS FOToS.

CLICCA QUI PER IL VISUAL VIDEO DI “NUEVAYOL” DI BAD BUNNY.

¡Nueva Yol! Si te quieres divertir con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (¿Pa’ dónde?) un verano en Nueva York (¡Nueva York!)

Si te quieres divertir con encanto y con primor (¿Pero qué es esto?)

Solo tienes que vivir (¿Y este frío?) un verano en Nueva York (Un ratito na’ má’) Ey, ey, ey, 4 de julio, 4th de July

Ando con mi primo borracho, rulay

Los mío’ en El Bronx saben la que hay

Con la nota en high por Washington Heights

Willie Colón, me dicen “еl malo”, ey

Porque pasan los año’ y sigo dando palo’

Vendiеndo disco’ como cuadro’ Frida Kahlo

El perico es blanco, sí, sí, el tusi rosita, eh, eh

No te confunda’, no, no, mejor evita, ey

Un shot de cañita en casa de Toñita y PR se siente cerquita

Sí, sí, sí, como el campeonato, nadie me lo quita

The best, el mejor

Number one, the best, el mejor, ¿okey? ¡Puerto Rico!

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow?

Ey, con reggaetón y dembow, sí, con reggaetón y dembow

¿Cómo Bad Bunny va a ser rey del pop, ey, con reggaetón y dembow?

Me siento como el Lápiz en “Capea El Dough”

Cuando yo nací, fue que nació el flow

De la’o a la’o, ping-pong

Un flow pesa’o, Big Pun

Con silenciador les robamo’ las gata’, James Bond, ey

Yo estoy en la mía, no tengo adversario, no

Con Los Yankee’ y Los Met’, Juan Soto

A correr, que otra ve’ la sacamo’ ‘el estadio (Ey) Si te quieres divertir con encanto y con primor

Solo tienes que vivir (Ya mismo nos vamo’) un verano en Nueva— (Un ratito má’, un ratito) Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida’o, que nadie nos escuche

Shh, cuida— Tú tiene’ piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo quiere’, lo tiene’ que mover

Tú tiene’ piquete, mami, yo también

Tú estás buena, yo estoy bueno también

Huelo rico y ando con los de cien

Si tú lo quiere’, lo tiene’ que mover Lo tiene’ que move’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’

Lo tiene’ que move’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’

Lo tiene’ que move’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’

Lo tiene’ que move’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’-ve’

Shh

NUEVAYoL di Bad Bunny, la traduzione in italiano

Ecco la traduzione in italiano di NUEVAYoL di Bad Bunny.

New York!

Se vuoi divertirti con fascino e classe,

Devi solo trascorrere (Dove?) un’estate a New York (¡Nueva York!).

Se vuoi divertirti con fascino e classe (Cos’è questo?)

Devi solo trascorrere (E questo freddo?) un’estate a New York (Solo un po’!). Ey, ey, ey, 4 di luglio, 4th of July

Sto con mio cugino ubriaco, rulay (rilassato, a posto).

I miei nel Bronx sanno come stanno le cose,

Con la testa sballata su per Washington Heights.

Willie Colón, mi chiamano “el malo” (il cattivo), ey,

Perché gli anni passano e continuo a fare successo.

Vendo dischi come i quadri di Frida Kahlo,

La “roba” è bianca, sì, sì, il tusi è rosato (droghe, rispettivamente cocaina e 2C-B). Non confonderti, no, no, meglio evitare, ey,

Un bicchierino di rum a casa di Toñita, e Porto Rico si sente vicino.

Sì, sì, sì, come il campionato, nessuno me lo toglie.

Il migliore, il numero uno.

Number one, il migliore, okay? ¡Puerto Rico! Come fa Bad Bunny a essere il re del pop, ey, con reggaeton e dembow?

Ey, con reggaeton e dembow, sì, con reggaeton e dembow.

Come fa Bad Bunny a essere il re del pop, ey, con reggaeton e dembow?

Mi sento come El Lápiz in “Capea El Dough”.

Quando sono nato, è nato anche il flow. Da una parte all’altra, ping-pong.

Un flow pesante, Big Pun (riferimento al rapper Big Punisher).

Con un silenziatore rubiamo le ragazze, James Bond, ey.

Sto nel mio mondo, non ho avversari, no.

Con gli Yankees e i Mets, Juan Soto.

Scappate, che di nuovo colpiamo fuori dallo stadio (Ey). Se vuoi divertirti con fascino e classe,

Devi solo trascorrere (Ci andiamo presto) un’estate a Nueva— (Solo un po’, solo un po’) Shh, attento, che nessuno ci ascolti.

Shh, attento, che nessuno ci ascolti.

Shh, attento, che nessuno ci ascolti.

Shh, at— Hai stile, piccola, anch’io.

Sei bella, anch’io sono figo.

Profumo bene e sto con quelli da cento (banconote).

Se lo vuoi, devi muoverti. Hai stile, piccola, anch’io.

Sei bella, anch’io sono figo.

Profumo bene e sto con quelli da cento.

Se lo vuoi, devi muoverti. Devi muoverti-ertiiii, oohhh

Il significato della canzone NUEVAYoL di Bad Bunny

Il brano “¡Nueva Yol!” racconta l’energia travolgente e il fascino di vivere un’estate a New York, mescolando esperienze personali, riferimenti culturali e un senso di appartenenza alla comunità latina. Fin dall’inizio, emerge l’idea che la città offra momenti indimenticabili, come suggerisce il ritornello: “Se vuoi divertirti con fascino e classe, devi solo trascorrere un’estate a New York.” Questa frase incarna l’essenza del pezzo, dipingendo New York come un luogo unico, pieno di opportunità e avventure.

L’artista descrive scene quotidiane, come festeggiare il 4 luglio con il cugino: “Sto con mio cugino ubriaco, rulay (rilassato). I miei nel Bronx sanno come stanno le cose, con la testa sballata su per Washington Heights.” Questi riferimenti ai quartieri come il Bronx e Washington Heights richiamano la vivace cultura latina che si respira in città, dove la musica, la comunità e il senso di appartenenza sono centrali. Non mancano omaggi a figure iconiche, come Willie Colón e Big Pun, che sottolineano l’importanza della musica e dell’identità culturale: “Willie Colón, mi chiamano ‘el malo’, perché gli anni passano e continuo a fare successo” e “Un flow pesante, Big Pun.”

Accanto alla celebrazione, il pezzo mostra anche un lato più crudo della vita urbana, con accenni a temi come il traffico di droga: “La roba è bianca, sì, sì, il tusi è rosato.” Questi dettagli, pur essendo marginali, riflettono una realtà che convive con il lusso e il divertimento della città. Tuttavia, l’artista non si sofferma su questi aspetti negativi, mantenendo un tono leggero e distaccato.

C’è anche un forte legame con le radici portoricane, come evidenziato in: “Un bicchierino di rum a casa di Toñita, e Porto Rico si sente vicino.” Questa frase esprime il desiderio di mantenere vive le proprie origini anche in un contesto caotico e cosmopolita come New York. Inoltre, la canzone celebra la musica latina come fenomeno globale, con versi provocatori come: “Come fa Bad Bunny a essere il re del pop con reggaeton e dembow?” L’artista difende la legittimità della musica urbana latina, esaltandone l’evoluzione e il successo.

Il brano si conclude con un invito a vivere il momento e lasciarsi andare, come suggerisce il ritornello ritmato: “Se lo vuoi, devi muoverti.” Questo incarna l’energia contagiosa della città, un luogo dove tutto può succedere se si ha lo spirito giusto. In definitiva, “¡Nueva Yol!” è un omaggio vibrante a New York, che celebra la sua cultura, le sue contraddizioni e il senso di appartenenza che offre a chi la vive con il cuore aperto.