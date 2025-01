DtFM è una canzone di Bad Bunny presente nel disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS“, disponibile dal 5 gennaio 2025. Il brano è tra i più ascoltato dell’album, in streaming. A seguire potete ascoltare il pezzo, leggere testo, significato e traduzione in italiano.

Ecco il testo di DtMF di Bad Bunny.

Eh-eh, eh-eh, eh-eh, eh-eh

Otro sunset bonito que veo en San Juan

Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van (Van, van)

Disfrutando de noche’ de esas que ya no se dan (Dan, dan)

Que ya no se dan (Dan)

Pero queriendo volver a la última vez

Que a los ojos te miré

Y contarte las cosas que no te conté (Te parece’ a mi crush, jaja)

Y tirarte la’ foto’ que no te tiré (Acho, jura’o te ves bien linda, déjame tirarte una foto)

Ey, tengo el pecho pela’o, me dio una matá’

El corazón dándome patá’

Dime, baby, ¿dónde tú está’?

Pa’ llegarle con RoRo, Julito, Krystal

Roy, Edgar, Seba, Óscar, Darnell y Big Jay, tocando batá

Hoy la calle la dejamo’ ‘esbaratá

Y sería cabrón que tú me toque’ el güiro

Yo veo tu nombre y me salen suspiro’

No sé si son petardo’ o si son tiro’

Mi blanquita, perico, mi kilo

Yo estoy en PR, tranquilo, pero

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más beso’ y abrazo’ las vece’ que pude

Ey, ojalá que los mío’ nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Debí tirar más foto’ de cuando te tuve

Debí darte más beso’ y abrazo’ las veces que pude

Ojalá que los mío’ nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Ey, hoy voy a estar con abuelo to’l día, jugando dominó

Si me pregunta si aún pienso en ti, yo le digo que no

Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó, ya se terminó

Ey, que prendan la’ máquina’, voy pa’ Santurce

Aquí todavía se da caña

Chequéate las babie’, diablo, mami, qué dulce

Hoy yo quiero beber, beber, beber

Y hablar mierda hasta que me expulsen

‘Toy bien loco (‘Toy bien loco), ‘toy bien loco (‘Toy bien loco)

Cabrón, guía tú, que hasta caminando yo estoy que choco

‘Toy bien loco (‘Toy bien loco), ‘toy bien loco (‘Toy bien loco)

Vamo’ a disfrutar, que nunca se sabe si nos queda poco

Debí tirar más f—

Gente, lo’ quiero con cojone’, los amo

Gracias por estar aquí, de verdad

Para mí e’ bien importante que estén aquí

Cada uno de ustede’ significa mucho para mí

Así que, vamo’ pa’ la foto, vengan pa’cá

Métase to’l mundo, to’l corillo, vamo’

Zumba

Ya Bernie tiene el nene y Jan la nena’

Ya no estamo’ pa’ la movie’ y las cadena’

‘Tamos pa’ las cosa’ que valgan la pena

Ey, pa’l perreo, la salsa, la bomba y la plena

Chequéate la mía cómo es que suena

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más besos y abrazo’ las veces que pude

Ojalá que los mío’ nunca se muden

Y que tú me envíe’ más nude’

Y si hoy me emborracho, que Beno me ayude