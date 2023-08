Ray of solar è il nuovo singolo dei Swedish House Mafia, il trio di musica elettronica composto da Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso. Si tratta di un brano che anticipa il nuovo atteso progetto discografico ed è già stato eseguito in anteprima durante lo show all’Ushuaia di Ibiza (performance che sta facendo il giro del web) e vuole descrivere una porzione di euforia digitale estiva. Ecco le parole degli Swedish House Mafia nel parlare del pezzo:

“Siamo felici di essere tornati con una canzone che ci porta lontano! Una volta registrate le voci, ci è sembrato davvero di trascendere nello spazio. L’abbiamo ascoltata a ripetizione tutta la notte immaginandoci di fluttuare nello spazio. Questo è il disco dell’estate per noi e anche se l’abbiamo sentito un milione di volte ci colpisce ancora la sua potenza, è un singolo davvero speciale, la voce unica con il nostro stile di scrivere le melodie lo rende speciale! Farlo insieme a Tove è stato incredibile, perchè siamo riusciti a dare così un vero e proprio paesaggio sonoro nordico. Ci piace ogni secondo e non vediamo l’ora che il mondo lo ascolti!”

La canzone è ora realtà e potete ascoltarla qui sotto, a seguire.

Ray of solar, ascolta la canzone

Potete ascoltare il brano cliccando qui e, a seguire, in streaming.

Swedish House Mafia, Ray of solar, Recensione

Il sound e la collaborazione con Tove Burman rispecchiano le intenzione declamate dai Swedish House Mafia nell’annunciare il pezzo. Il ritmo sostenuto, martellante. insieme al testo ripetuto per tutto il tempo, diventano quasi un canto lontano di richiamo e le atmosfere nordiche si percepiscono nelle intenzioni con un risultato che resta fin dal primo ascolto. Bastano 4 minuti -ripetuti, incessanti- per cementarsi in mente.

Swedish House Mafia, Ray of solar, Testo della canzone

I ride out on a ray of solar, I’m fleeing

I ride a chariot of notions, I’m fleeing

I ride out on a ray of solar, I’m fleeing

I ride a chariot of notions, I’m fleeing

I ride out on a ray of solar, I’m fleeing

I ride a chariot of notions, I’m fleeing

I ride out on a ray of solar, I’m fleeing

I ride a chariot of notions, I’m fleeing

I ride out on a ray of solar, I’m fleeing

I ride a chariot of notions, I’m fleeing

I ride out on a ray of solar, I’m fleeing

I ride a chariot of notions, I’m fleeing

Swedish House Mafia, Ray of solar, Traduzione della canzone

Cavalco un raggio di sole, sto fuggendo

Cavalco un carro di nozioni, sto fuggendo

Cavalco un raggio di sole, sto fuggendo

Cavalco un carro di nozioni, sto fuggendo

Cavalco un raggio di sole, sto fuggendo

Cavalco un carro di nozioni, sto fuggendo

Cavalco un raggio di sole, sto fuggendo

Cavalco un carro di nozioni, sto fuggendo

Cavalco un raggio di sole, sto fuggendo

Cavalco un carro di nozioni, sto fuggendo

Cavalco un raggio di sole, sto fuggendo

Cavalco un carro di nozioni, sto fuggendo