Lenny Kravitz perde quattro dreadlock durante il concerto a Brisbane: colpa di una fan entusiasta

Bizzarro incidente sul palco di Brisbane, Australia, per Lenny Kravitz che ha raccontato personalmente di una fan che gli ha strappato quattro dreadlock.

Lenny Kravitz non perde mai il sorriso, nemmeno quando una fan fin troppo entusiasta gli strappa letteralmente quattro dreadlock. È successo a Brisbane, durante il suo concerto di venerdì scorso, proprio mentre il rocker stava attraversando il parterre per il consueto momento di contatto diretto con il pubblico sulle note di Let Love Rule.

Lenny Kravitz e il suo pubblico

Un gesto, quello di scendere tra la gente, che fa parte della liturgia dei suoi live da decenni e che lui stesso considera il cuore pulsante dei suoi spettacoli e che anche nel recente live di Milano lo ha visto affrontare la folla del Forum con entusiasmo e senza indecisioni.

Tuttavia al termine del suo concerto, Lenny Kravitz ha pubblicato una storia su Instagram raccontando con ironia quanto accaduto: “Brisbane, è stata una notte folle… Una ragazza molto emozionata mi ha strappato quattro dread dal dietro della testa. Avete idea di quanto forte devi tirare per strapparmeli? Damn, baby”. Parole dette con un sorriso, senza alcuna polemica, come da stile dell’artista.

La tournée australiana di Lenny Kravitz

Kravitz è attualmente in tour in Australia per presentare Blue Electric Light, l’album pubblicato nel 2024. È un ritorno attesissimo: non si esibiva nel Paese dal 2012 e, prima ancora il concerto precedente risaliva addirittita agli anni Novanta. L’impatto emotivo di questo rientro è evidente in ogni data, e lo stesso artista ha ammesso che questa serie di concerti gli sta regalando “un’energia bellissima per l’anima”.

Il live di Brisbane rientra nella parte centrale del tour: dopo la tappa del Queensland, Kravitz si esibirà a Melbourne martedì, per poi proseguire verso Mildura e Adelaide. Ogni sera, Let Love Rule chiude come da tradizione la scaletta con un lunghissimo bis, spesso oltre un quarto d’ora, che si trasforma in un rito collettivo, una camminata tra abbracci, mani tese e cori scatenati.

Il rito di Let Love Rule

Un rito che, nonostante l’incidente, l’artista non ha alcuna intenzione di interrompere: “Non smetterò di venire lì in mezzo per Let Love Rule. È il nostro momento insieme”.

Negli ultimi dodici anni, mentre l’Australia aspettava il suo ritorno, Kravitz ha pubblicato tre album – Strut, Raise Vibration e Blue Electric Light – e ha ricevuto due importanti riconoscimenti: una stella sulla Hollywood Walk of Fame e la sua prima nomination per la Rock and Roll Hall of Fame. Non è stato inserito nella classe 2024, ma la candidatura ha comunque rappresentato comunque per lui un ulteriore sigillo di prestigio.

Lenny Kravitz sarà di nuovo in tour in Europa la prossima estate. Ma non in Italia.