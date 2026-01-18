Robbie Williams, esce a sorpresa “Britpop”: il disco che avrebbe voluto fare nel 1996

Robbie Williams torna a sorpresa con “Britpop”, il suo tredicesimo album in studio e di brani tutti inediti, undici, disponibile in digitale e in formato fisico.

Un disco concepito come una vera e propria macchina del tempo: è l’album che Robbie avrebbe voluto registrare immediatamente dopo l’uscita dai Take That nel 1995, se non ci fossero stati produttori invadenti di mezzo.

Robbie Williams e il disco che non c’era

“Volevo creare l’album che avrei voluto scrivere e pubblicare dopo aver lasciato i Take That nel 1995 – spiega la popstar britannica – era l’apice del Britpop e un’epoca d’oro per la musica britannica. Ho lavorato con alcuni dei miei idoli su questo album: è crudo, ci sono più chitarre ed è un disco ancora più energico e potente del solito”.

Chi ha buona memoria ricorderà anche che all’epoca il cantante aveva anche tentato di fare amicizia con musicisti di band molto lontane dai Take That: un singolo con i Queen, dei segretamente Robbie avrebbe voluto essere il nuovo cantante. Ma la band – o meglio Brian May e Roger Taylor – scelse Paul Rodgers. E gli Oasis che entrarono subito in polemica, Noel in particolare, anche se poi i rapporti si sono molto ammorbiditi.

Robbie Williams dieci anni dopo

Tolto il disco di Natale del 2019, erano ben dieci anni (dal 2016 di “The Heavy Entertainment Show”) che non usciva un nuovo album di Robbie Williams. Gli undici brani che compongono “Britpop” sono stati scritti tra il 2024 e il 2025, ma il gioco nostalgico è spinto così in là che ciascuna canzone sembra pensata come l’embrione di una sua hit futura.

La vaporosa “Human” e “Spies” fanno il verso a “Feel” e “Come Undone”, mentre i brani più rock come “Rocket” (con la chitarra di Tony Iommi dei Black Sabbath) e “Pretty Face” strizzano l’occhio proprio agli Oasis, ossessione di Robbie fin dai tempi del suo primo grade show da solista a Knebworth.

Il brano più interessante è “Morrissey”, uno standard synth-pop in cui il cantante si rivolge all’idolo di gioventù – il cantante degli ormai sciolti The Smiths – un attestato tra ammirazione e amichevole compassione. Non mancano alcuni esercizi molto da Gallagher come in “All My Life” e una divagazione che lo riporta a Swing When you’r Winning con “It’s Ok Until The Drugs Stop Working”.

La copertina del passato

La copertina rimette in evidenza la foto tuta rossa che Robbie indossò al Glastonbury Festival e che torna in alcune delle sue promozioni nel 1995, all’apice dell’era Britpop, esposta come tela da museo con alcuni vandali che la danneggiano con getti di vernice. Il disco esce il 6 febbaio e include anche una versione Deluxe che include sei tracce aggiuntive, tra cui “Desire”, l’inno ufficiale della FIFA cantato insieme a Laura Pausini.

L’ex Take That è uno degli artisti più premiati al mondo con 85 milioni di album venduti, quindici album numero uno nel Regno Unito e un record di ben diciotto BRIT Awards. Anche il film “Better Man”, uscito nel 2024 e candidato agli Oscar, è stato un enorme successo commerciale che ha riportato l’attenzione sulla carriera del cantante in tutto il mondo.

Il disco sarà presentato dal vivo con quattro show nei club, poi il ritorno alle folle, in estate, inclusa una data in Italia.

Le date 2026 di Robbie Williams

FEBBRAIO 2026

4 febbraio 2026 – Glasgow, Barrowland

6 febbraio 2026 – Liverpool, Olympia

8 febbraio 2026 – Londra, O2 Academy Brixton

9 febbraio 2026 – Wolverhampton, Civic Hall

GIUGNO 2026

5 giugno 2026 – Düsseldorf, Germania, Merkur Spiel-Arena

6 giugno 2026 – Düsseldorf, Germania, Merkur Spiel-Arena

13 giugno 2026 – Firenze, Italia, Firenze Rocks

27 giugno 2026 – Anversa, Belgio, Live Is Live

30 giugno 2026 – Siviglia, Spagna, Iconica Santalucia Sevilla Fest

LUGLIO 2026

6 luglio 2026 – Lussemburgo, Luxexpo Open-Air

10 luglio 2026 – Bilbao, Spagna, Bilbao BBK Live

AGOSTO 2026

5 agosto 2026 – Skanderborg, Danimarca, Smukfest Festival

8 agosto 2026 – Bratislava, Slovacchia, Lovestream Festival

28 agosto 2026 – Lisbona, Portogallo, MEO Kalorama Festival

SETTEMBRE 2026

9 settembre 2026 – Zurigo, Svizzera, Hallenstadion

10 settembre 2026 – Zurigo, Svizzera, Hallenstadion

12 settembre 2026 – Losanna, Svizzera, Vaudoise Arena