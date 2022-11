Ray of Light è una canzone di Madonna, la title track del suo settimo album in studio, Ray of Light, uscito nel 1998. Il brano è stato rilasciato come secondo singolo del disco il 27 aprile 1998 dalla Maverick Records. La canzone è stata inclusa anche nelle compilation GHV2 (2001) e Celebration (2009). Scritta da Madonna, William Orbit, Clive Maldoon, Dave Curtiss, Christine Leach e prodotta da Madonna e Orbit, “Ray of Light” è basata su “Sepheryn” di Curtiss Maldoon ed è una canzone dance elettronica con techno, trance, Eurodance e influenze disco. Qui sotto potete leggere testo, traduzione e vedere il video ufficiale del pezzo.

Ray of light, Significato canzone e video ufficiale

I testi riflettono l’interesse di Madonna per la spiritualità e la sua fede negli insegnamenti della Kabbalah. La cantante ha spiegato che la nascita nel 1996 di sua figlia, Lourdes, l’ha spinta a “cercare risposte a domande che non mi ero mai posto prima”, portandola alla religione. Cliccando qui potete vedere il video ufficiale e ascolta la canzone.

Madonna, Ray of light, Testo canzone

Zephyr in the sky at night, I wonder

Do my tears of morning sink beneath the sun?

She’s got herself a universe, gone quickly

For the call of thunder threatens everyone

And I feel like I just got home

And I feel

And I feel like I just got home

And I feel

Faster than the speeding light, she’s flying

Trying to remember where it all began

She’s got herself a little piece of Heaven

Waiting for the time when Earth shall be as one

And I feel like I just got home

And I feel

And I feel like I just got home

And I feel

Quicker than a ray of light

Quicker than a ray of light

Quicker than a ray of light

Zephyr in the sky at night, I wonder

Do my tears of morning sink beneath the sun?

She’s got herself a universe, gone quickly

For the call of thunder threatens everyone

And I feel…

Quicker than a ray of light, then gone for

Someone else will be there

Through the endless years

She’s got herself a universe

She’s got herself a universe

She’s got herself a universe

And I feel

And I feel

And I feel like I just got home

And I feel

Quicker than a ray of light

She’s flying

Quicker than a ray of light

I’m flying

Madonna, Ray of light, Traduzione canzone

Zefiro nel cielo di notte, mi chiedo

Le mie lacrime mattutine affondano sotto il sole?

Si è procurata un universo, se n’è andata rapidamente

Perché il richiamo del tuono minaccia tutti

E mi sento come se fossi appena tornata a casa

E mi sento

E mi sento come se fossi appena tornata a casa

E mi sento

Più veloce della luce che accelera, sta volando

Cercando di ricordare dove tutto ebbe inizio

Si è procurata un piccolo pezzo di paradiso

Aspettando il tempo in cui la Terra sarà come una sola

E mi sento come se fossi appena tornato a casa

E mi sento

E mi sento come se fossi appena tornato a casa

E mi sento

Più veloce di un raggio di luce

Più veloce di un raggio di luce

Più veloce di un raggio di luce

Zefiro nel cielo di notte, mi chiedo

Le mie lacrime mattutine affondano sotto il sole?

Si è procurata un universo, se n’è andata rapidamente

Perché il richiamo del tuono minaccia tutti

E mi sento…

Più veloce di un raggio di luce, poi sparito

Ci sarà qualcun altro

Attraverso gli anni infiniti

Si è creata un universo

Si è creata un universo

Si è creata un universo

E mi sento

E mi sento

E mi sento come se fossi appena tornata a casa

E mi sento

Più veloce di un raggio di luce

Sta volando

Più veloce di un raggio di luce

sto volando