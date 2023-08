Ultimo appuntamento con Radio Bruno Estate 2023 lunedì 28 agosto, in prima serata, su la 5, dalle 21.10 circa. Si chiude in un giorno diverso, rispetto al canonico mercoledì sera, con il festival musicale itinerante. Alla conduzione, come sempre, Alessia Ventura ed Enzo Ferrari. A seguire tutte le anticipazioni sul cast e sulla quarta e ultima puntata dello show.

Radio Bruno Estate 2023, Forlì, scaletta e cantanti ospiti

Ecco i cantanti ospiti che si esibiranno stasera, su La 5, nella puntata registrata il 19 luglio scorso a Forlì, in Piazza Saffi. Ascolteremo i brani dei Boomdabash, Paola & Chiara, Emma, Elettra Lamborghini, Ariete, Diodato, Levante, Angelina Mango, Tony Effe, Shade e Federica Carta, LDA, Benji + Finley e Sethu (tra le Nuove Proposte di Sanremo 2023).

Spazio quindi alle hit estive come “Lambada” di Paola & Chiara insieme ai Boomdabash (e anche alla loro “Mare caos”), a “Taxi sulla luna”, duetto tra Emma e Tony Effe. Poi ci sarà Elettra Lamborghini con la sua “Mani in alto” (che non ha particolarmente brillato in questa affollata estate), Angelina Mango, vincitrice di Amici 22, con “Ci pensiamo domani”. E ancora “Canzone d’estate” di Levante (raffinata, elegante ed orecchiabile) e il duo Shade con Federica Carta.

E proprio Shade, in merito al brano “Per sempre mai” inciso con la collega e amica Federica Carta, aveva dichiarato a Soundsblog:

“In questi anni siamo cresciuti molto e lo stesso ha fatto il bene che proviamo l’uno per l’altra, sappiamo di avere due precedenti importanti alle spalle e nonostante il brano sia diverso da quest’ultimi speriamo di non deludere le aspettative”.

Radio Bruno Estate 2023, Forlì, dove vederlo in tv e streaming

La puntata sarà disponibile a partire dalle 21.10 circa su La 5 e sarà poi recuperabile su Mediaset Infinity come per i precedenti appuntamenti. 4 le puntate in programma: quelle già trasmesse nelle settimane scorse e quella di stasera, l’ultima, del 28 agosto (invece del previsto mercoledì 30). Ai tempi, il 19 luglio scorso, venne trasmessa anche in diretta televisiva sul digitale terrestre: canale 73 per l’Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana.