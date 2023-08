Torna Radio Bruno Estate 2023 con il terzo appuntamento, in onda mercoledì 23 agosto su La 5 a partire dalle 21.10 circa. Sul palco potremo ascoltare e assistere alle esibizioni di cantanti italiani e internazionali, registrate l’11 luglio scorso in una gremitissima piazza Martiri, nel cuore della città di Carpi.

Sarà una delle occasioni per vedere i protagonisti della musica dell’estate e le interviste dal backstage. Tutto condito con la simpatia di Alessia Ventura ed Enzo Ferrari, che hanno condotto la serata, con la collaborazione di Georgia Passuello e Camilla Carnevali.

A seguire tutte le informazioni e anticipazioni sulla serata di Radio Bruno Estate 2023 da Carpi.

Radio Bruno Estate 2023, Carpi, i cantanti ospiti

Ecco i cantanti ospiti della terza serata dell’evento musicale in onda su La 5 mercoledì 23 agosto 2023 a partire dalle 21.10. Come già anticipato, la serata è stata registrata da Piazza Martiri a Carpi. Numerosi gli artisti che si esibiranno sul palco. Ecco l’elenco.

Annalisa

Sophie and The Giants

Elettra Lamborghini

Colapesce Dimartino

Fabio Rovazzi e Orietta Berti

Rosa Chemical

Cristina D’Avena Alfa

Aka 7even

Francesca Michielin

Federico Rossi

gIANMARIA

Gemelli Diversi

Zero Assoluto

Ascolteremo successi di questi ultimi mesi come “Mon amour” di Annalisa, “La discoteca italiana” di Rovazzi e Orietta Berti, “Made in Italy” di Rosa Chemical, “Fulmini addosso” di Francesca Michielin e “Mani in alto”, l’ultima hit per l’estate 2023 di Elettra Lamborghini.

Radio Bruno Estate 2023, Carpi, Dove vederlo in tv e streaming

La puntata sarà disponibile a partire dalle 21.10 circa su La 5 e sarà poi recuperabile su Mediaset Infinity come per i precedenti e i successivi appuntamenti. 4 le puntate in programma: quelle già trasmesse – 9 e 16 agosto scorso – e le prossime in programma, quella di stasera 23 agosto e l’ultima prevista per il prossimo 30 agosto registrata a Forlì.

Appuntamento fra una settimana per l’appuntamento finale di questa edizione di Radio Bruno Estate 2023, appuntamento estivo con la musica insieme a Battiti Live e Tim Summer Hits.