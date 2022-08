Appuntamento questa sera, su La 5, con la prima puntata di “Radio Bruno Estate 2022”, la manifestazione canora registrata nelle scorse settimane e trasmessa in onda, ogni martedì, in prima serata, dalle 21.10 circa. Alla conduzione dell’evento ci saranno Alessia Ventura affiancata dal dj Enzo Ferrari. Ecco tutte le anticipazioni sul programma, dagli ospiti a come -e dove- vederlo.

Radio Bruno Estate 2022, Cantanti ospiti, puntata 23 agosto 2022

Ecco i cantanti ospiti di questo primo appuntamento, registrato il 27 giugno scorso da Piazza della Santissima Annunziata, a Firenze: Gianni Morandi, saliranno sul palco Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga, Raf, Álvaro Soler, Luigi Strangis, Ana Mena, Albe, Riki, Aka 7even, Deddy, Darin, Il Tre, Vegas Jones, Nika Paris, Room9, Sonohra, Gaudiano, Caffellatte. Ad aprire la serata sarà proprio Gianni Morandi, classificatosi al terzo posto a Sanremo 2022 con “Apri tutte le porte”, protagonista di un medley.

Il programma andrà in onda per 4 settimane, in prima serata, su La 5. Si parte il 23 agosto 2022, poi si continua il 30 agosto, il 6 e il 13 settembre 2022.

Come vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire lo show musicale su La 5 dalle 21.10 circa -canale 30 del digitale terrestre- oppure in streaming -su pc, tablet e cellulare – sul sito di Mediaset Infinity. La puntata sarà poi disponibile anche nei giorni a seguire, on demand.

Radio Bruno Estate 2022, città

Le città che hanno ospitato l’evento musicale sono state Firenze, Mantova, Modena e – infine- Bologna. Un’occasione per ascoltare i protagonisti di questa estate. Tra i vari nomi, presente nelle prossime settimane, vi anticipiamo Baby K, Tananai, Annalisa, Fred De Palma, Federico Rossi, Giusi Ferreri, Alvaro Soler, Francesco Renga, The Kolors, Ana Mena, Rocco Hunt.

Primo appuntamento martedì 23 agosto 2022 da Firenze con il cast che potete leggere pochi paragrafi prima. Poi sarà il turno della data di Mantova, Modena e Bologna.