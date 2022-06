Si terrà lunedì 27 giugno 2022 a Firenze, presso piazza della Santissima Annunziata, l’evento musicale e benefico “Yoga Radio Bruno Estate“. Ecco il cast completo degli artisti che hanno confermato la loro presenza e le informazioni sui biglietti disponibili.

Yoga Radio Bruno Estate, Firenze, 27 giugno 2022, Biglietti

Cliccando sul sito Vivaticket, non è possibile acquistare biglietti online e nemmeno fisicamente, con la ricerca del rivenditore (cliccando, ad esempio, proprio Firenze). I posti disponibili sono esauriti e il concerto è sold out.

Yoga Radio Bruno Estate, Firenze, 27 giugno 2022, Cantanti ospiti e anticipazioni

Sono numerosi i cantanti ospiti che si esibiranno lunedì 27 giugno 2022 in Piazza della Santissima Annunziata a Firenze. Ecco il cast completo:

Gianni Morandi, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista, Francesco Renga, Raf, Álvaro Soler, Luigi Strangis, Ana Mena, Albe, Riki, Aka 7even, Deddy, Darin, Il Tre, Vegas Jones, Nika Paris, Room9, Sonohra, Gaudiano, Caffellatte.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i tormentoni dell’estate 2022 e anche quelli indimenticabili. Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini presenteranno “Caramello“, il loro nuovo singolo, mentre Francesco Renga, oltre ai suoi pezzi classici, interpreterà il nuovo pezzo, “Mille errori“. Presenti anche volti noti di Amici di Maria De Filippi, da Aka 7even e Deddy, della scorsa edizione, ad Albe e Luigi Strangis, il vincitore dell’ultima edizione del talent show di canale 5. Per lui, sicuramente il brano “Tienimi stanotte”, presentato durante la sua partecipazione al programma di Canale 5. Inoltre, Ana Mena canterà “Mezzanotte“, il suo ultimo progetto per l’estate 2022.

Il concerto, secondo quanto annunciato, inizierà alle 20.

La serata è organizzata da Radio Bruno, con il patrocinio del Comune di Firenze. Lo scopo della serata è solidale. Infatti, come sottolineato con l’annuncio dell’evento musicale, l’intero incasso sarà donato alla Fondazione Tommasino Bacciotti onlus, che sostiene le famiglie con bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico Meyer e sovvenziona borse di studio per ricerca e progetti medico scientifici.