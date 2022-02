Il 7 febbraio 1952, a Zocca, nasceva Vasco Rossi, diventato poi il Blasco per i fan e un simbolo della musica italiana da decenni. Gli album del rocker conquistano le classifiche e i tour infiammano stadi e palazzetti, una vera e propria ‘istituzione’ per i milioni di fan. Da pochi giorni, il cantante ha compiuto 70 anni e, questa sera, su Canale 5, in seconda serata, dopo “C’è posta per te”, andrà in onda lo speciale “Rabbia e sogni, i 70 di Vasco“.

A cura di Claudio Fico e realizzato da Susanna Galeazzi, l’approfondimento della testata diretta da Clemente J. Mimun ripercorre l’intensa e luminosa carriera del rocker di Zocca.

Lo speciale in onda intorno a 00.30, è descritto così, dal comunicato stampa:

Settant’anni vissuti intensamente, 70 anni senza limiti, 70 anni senza mai tirarsi indietro e soprattutto senza età. Il ritratto autentico e completo dell’artista più amato e osannato della musica italiana è al centro del nuovo appuntamento con il programma giornalistico firmato Tg5.

A raccontarsi, attraverso interviste, canzoni e concerti, fino ai raduni epocali, è lo stesso cantante. Una raccolta intima e vera dei momenti migliori, più profondi di Vasco Rossi, che da oltre 40 anni continua a dare voce ai sogni e alle emozioni di milioni di fan. Sarà possibile seguirlo su Canale 5 o in streaming sul sito Mediasetplay.mediaset.it

La lunga discografia di Vasco Rossi parte nel 1978 e include, ad oggi, 34 album ufficiali, tra cui 18 album registrati in studio, 11 dal vivo, e 5 raccolte.

Dopo i rinvii legati alla pandemia da Covid-19, Vasco Rossi tornerà in tour. Si parte con un evento speciale a Trento il 20 maggio 2022 per poi continuare con una serie di date che includono già diversi sold out: 24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out.

Il 12 novembre 2021 è stato pubblicato il suo nuovo disco, Siamo qui.