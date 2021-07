Pochi minuti fa, Vasco Rossi ha annunciato un evento speciale per il 20 maggio 2022. In quella data, infatti, si terrà l’anteprima esclusiva del suo tour con i biglietti disponibili dal 10 settembre prossimo per tutti e dall’8 settembre -due giorni prima- per gli iscritti a Il BlascoFan Club.

La notizia è stata condivisa direttamente sui social di Vasco Rossi, come potete leggere qui sotto:

ANTEPRIMA ESCLUSIVA ASSOLUTA

Save the date

TRENTO, 20 MAGGIO 2022

Vi annuncio in anteprima l’evento speciale che si terrà a Trento, il 20 Maggio 2022:

Inaugureremo Il Trentino Music Arena.

È dal 1983 che non suono a Trento ⭐️ I biglietti per la nuova data del 20 Maggio 2022 saranno disponibili in prevendita esclusiva per gli iscritti al Il BlascoFan club, dall’8 settembre 2021 presso il circuito VIVATICKET.

Apertura vendite per tutti dal 10 settembre 2021. Ci vediamo a Trento ⛰💥💥

Si aggiunge così una data al tour VascoNonStop già sold out nelle date riprogrammate al 2022:

24 Maggio 2022 Milano – Ippodromo Milano Trenno sold out 28 Maggio 2022 Imola – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari sold out 03 Giugno 2022 Firenze – Visarno Arena sold out 11 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out 12 Giugno 2022 Roma – Circo Massimo sold out.

Vasco Rossi, rinviate le date del Vasco Live tour

Vasco Rossi aveva rinviato le date del suo tour il 14 aprile scorso, proprio in seguito al perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19.

In un lungo messaggio condiviso, il rocker aveva spiegato la necessità di dover rimandare le tappe previste nel 2021.