A tre anni dall’ultimo volume, il 15 dicembre Gemitaiz pubblicherà “QVC10 – QUELLO CHE VI CONSIGLIO VOL. 10” (Tanta Roba Label/Island/Universal Music) e nelle scorse ore ha condiviso la traccia del nuovo progetto, QVC 10.

22 sono le tracce che compongono questo disco, già candidato a rimanere a lungo nella storia del rap italiano. Nel decimo episodio vediamo la partecipazione di artisti come: Jay1, Fabri Fibra, MadMan, MV Killa, Yung Snapp, Ketama 126, Emis Killa, Guè, Massimo Pericolo, Nayt, Jake La Furia, Franco 126, Lil Kvneki, Ensi, Nerone, Vegas Jones, Jack The Smoker, Rome Fortune, Dj Shocca. Alle produzioni, invece, oltre lo stesso Gemitaiz, troviamo: Mixer T, Sine, PK, 2P, Ombra, Yung Snapp, Il Tre Beats; Frenetik&Orang3; Adma; Dj Shocca; Mace.

Gemitaiz, QVC 10, Significato, Ascolta la canzone

Il brano si apre con Gemitaiz che sottolinea e ribadisce di aver iniziato a fare rime fin da bambino mentre colleghi – dei quali non fa il nome- cambiano genere al secondo disco. “Faccio quello che voglio, baby, tanto platino uguale (Ah)” dichiara, a sostegno del suo successo e del riscontro.

Gemitaiz, QVC 10, Testo della canzone

Ehi

(Senti)

Rimo da quando ero solo un bambino col tango (Uh)

Di stare senza cash non capivo lo struggle (Cash)

Adesso stappo il vino e lo abbino col piatto

Ho scarpe da due K e cammino nel fango (Pussy)

Ti stiro l’impianto

Il flow ti ferma il cuore, ti arriva un infarto (Pussy)

Fai il figo, ti batto

Per farlo mi basta un dito, sì, tipo gli smartphone (Ah)

Un altro rapper cambia genere al secondo disco

Anche stavolta, sì, farò finta che non l’ho visto (Pussy)

Vi scolorisco, vi può salvare solo Cristo, sì, sono in beast mode (Yeah)

Siamo per certo diversi, frate’

Arrivo all’improvviso come un pezzo di Banksy

Sono un pezzo di coca, tu un pezzo di Pepsi (Ahahah)

Vi accompagno verso l’exit, yeah, yeah

Ah, ho la merce più buona

Lo sanno tutti qui in zona

Ho la merce più buona

Non fare finta che non la vuoi

Poi sotto fanno: “Uoh, oh, oh”

Sotto fanno: “Uoh, oh, oh”

Sotto fanno: “Uoh, oh, oh”

Non fare finta che non la vuoi

Yeah, yeah, no, no

I get those goosebumps every time (Uh)

You come around, man

Stare con te è come fumare venti canne

Se restiamo soli, facciamo fiamme (Uh)

Ti ho fatto il cuore a pezzi, Jeffrey Dahmer, yeah, yeah

Se ci penso (Ah), poi ti chiamo (Uh)

Questa bomba sembra incenso (Ah) sul divano (Uh), uoh, uoh

QVC (Uh), sto su Urano (Pew)

Lei mi dice: “Vacci piano (What?), vacci piano”

Però piano non ci so andare (No), sono qui per restare (Ah)

Faccio quello che voglio, baby, tanto platino uguale (Ah)

C’era l’ascensore, però poi ho preso le scale (Brr)

Se c’era da sorridere, sicuro accetto le pare

Da quel giorno sono in full immersion (Splash)

Ora quando suono non resta più un ingresso (Uoh)

No, non serve che curi il testo (Ahahah)

Stare nello specchio, no, non ne vedo più il riflesso

Voglio lasciare questo universo

Ho il cuore rotto, yeah

Per questo ho il bullet, fra’, sotto al giubbotto (Pew, pew), yeah

Uoh-oh, il conto in banca non è mai più vuoto, no (No)

Ogni mixtape è un Superenalotto, Superenalotto (Uh, uh, uh)

Pochi nasty, gli occhi persi (Uh), uh, uh

Conto i racks, sì, conto i resti, uh, uh

Siamo primi, siete terzi, uh, uh (Ah)

Siamo il Barça, siamo il PSG, uh, uh

Gemi, non è vero (Eh?)

Non dire che è l’ultimo che non è vero (Ahahah) (No, no)

I get those goosebumps every time (Uh)

You come around, man

Stare con te è come fumare venti canne

Se restiamo soli, facciamo fiamme

Ti ho fatto il cuore a pezzi, Jeffrey Dahmer, yeah, yeah

Ehi, ehi

Ah

Ehi, ehi, ehi, ehi (Uh)

Big drip (What?), Motorsport, dove andiamo? Non lo so

Ehi, what is?

C’ho la scimmia, Donkey Kong, ehi (Uh)

Going back, QVC, only rap, ehi (QVC)

Ballon d’or, Christian Dior, Johnny Depp, ehi

Siamo fuori, siamo freschi, ehi

Tu fallisci come il Chelsea, ehi

Spendo pure in una jersey, ehi

Gemi non finisce i versi (No, no), no (Tranquillo, zì)

Guarda come siamo messi, ah

Ehi, ehi, ehi (Uh), ehi

Corro forte come un Lamborghini (Vroom)

Sono culto come Gandolfini (Uh)

Frate’, non capisco quando rimi (Uh)

Mando giù questi triangolini (Uh)

LSD, therapy, down south come in Tennessy (No)

Hip hop come l’Hennessy

Sì, scemo, vieni a prendermi, ah (Scemo)

Non mi dire che non posso fare quello che mi pare

Perché posso fare quello che mi pare sopra al beat, fra’, ehi

Fare ‘sta merd@ è come bere una birra, ehi

Sì, una birra, scemo