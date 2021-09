Quella Sera è il nuovo singolo di Samuel, quarto estratto dal suo secondo album da solista, Brigata Bianca, dopo Tra un anno, Cocoricò e Cinema. Il nuovo singolo del cantante dei Subsonica entrerà in rotazione radiofonica a partire dal prossimo 1° ottobre.

Come già anticipato, Quella Sera arriva dopo il successo di Cinema, il duetto con Francesca Michielin, singolo inedito che è stato successivamente inserito nella riedizione digitale dell’album. Cinema ha ottenuto la certificazione di Disco d’Oro.

Nel testo del suo nuovo singolo, Samuel rievoca il ricordo di una notte, sottolineando l’importanza di quelle cose che, spesso, rischiamo di trascurare a causa delle dinamiche della nostra vita, come, ad esempio, un amore.

Di seguito, trovate il testo di Quella Sera. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Quella Sera: il testo

Quanti ricordi di quella sera

Dei cerchi nella sabbia che disegnavamo

Degli occhi della luna che ci sorrideva

Cosa ricordi di come eravamo.

Quanti ricordi di quella sera

Dei cerchi d’acqua con i sassi che sapevi fare

Dei nostri sogni all’orizzonte a naufragare

Cosa ricordi di quella sera.

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto.

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfetto

Ti immagino distesa nel tuo letto.

Quanti ricordi di quella sera

Viaggiavamo a luci spente nella notte

Illuminati dalla luna piena

E da lontano una campana che batte.

Quanti ricordi di quella sera

In quelle stanze buie di una scuola chiusa

Cadevamo giù dal cielo senza respirare

Che cosa puoi ancora ricordare.

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto.

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfetto

Ti immagino distesa nel tuo letto.

Vorrei illudermi sia stato il vento

A trascinarti via dal mio racconto

A farmi credere che forse il tempo

Saprà ricostruire un ponte ormai caduto.

Vorrei illudermi sia stato un caso

O questo cielo sempre nuvoloso

A speculare con il mio talento

Nel perderti ogni volta ed ogni volta ed ogni volta.

Amore, sono qui per te

Sono sceso da quel treno in un clima perfetto

Ti troverò distesa nel tuo letto.

E sono ancora qui per te

Sono sceso da quel treno in un giorno perfetto

Ti immagino distesa nel tuo letto.