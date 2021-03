Quando è una delle canzoni più celebri e amate della discografica di Pino Daniele. Ricordiamo insieme il testo e significato della canzone.

E’ stata incisa per la prima volta nel 1991 e il cantautore l’ha inserita nel disco “Sotto ‘o sole“. Inoltre, è stata inserita nella colonna sonora del film, con Massimo Troisi, dal titolo “Pensavo fosse amore… invece era un calesse“.

Oltre al successo immediato ottenuto dal brano nel periodo dell’uscita, negli anni sono stati in molti a mettersi alla prova per fare una cover del pezzo.

Qualche anno dopo, nel 1994, Anna Oxa la incluse in una intensa interpretazione nel disco “Cantautori 2”.

Fu scelta, successivamente, anche dai Neri per caso (nel loro disco “Le ragazze”). Anche Laura Pausini volle incidere una sua interpretazione nell’album di cover “Io canto”.

A loro si aggiungono anche Mango e Marco Mengoni. Al Festival di Sanremo 2021, Arisa interpreterà la cover di “Quando” con Michele Bravi.

Qui potete ascoltare l’audio, a seguire il testo del brano.

La canzone d’amore è un appello all’amata, persa e non più al suo fianco. “Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca”, si chiede, pensando a lei. Si pensa al futuro, a quello che ne sarà del loro rapporto, se mai ci sarà un seguito. Mentre lei sembra già lontana, altrove, distante, lui ancora spera di riaverla, di rivederla per poterle esprimere ancora una volta il suo sentimento (“Ho bisogno di te almeno un’ora, Per dirti che ti amo ancora”),

Tu dimmi quando, quando

Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca

Forse in Africa che importa Tu dimmi quando, quando

Dove sono le tue mani ed il tuo naso

Verso un giorno disperato

Ed io ho sete

Ho sete ancora, ho sete ancora Tu dimmi quando, quando

Non guardarmi adesso amore

Sono stanco

Perché penso al futuro

Tu dimmi quando, quando

Siamo angeli che cercano un sorriso

Non nascondere il tuo viso

Perché ho sete, ho sete ancora, ho sete ancora E vivrò, sì vivrò

Tutto il giorno per vederti andar via

Fra i ricordi e questa strana pazzia

E il paradiso, che forse esiste

Chi vuole un figlio non insiste

Oh no, oh no Tu dimmi quando, quando

Ho bisogno di te almeno un’ora

Per dirti che ti amo ancora