In un TikTok di Katy Perry condiviso dalla stazione radio di Los Angeles 102.7 KIIS FM, la cantante ha rivelato, in passato, di non aver voluto lavorare con Billie Eilish, prima che quest’ultima diventasse famosa in tutto il mondo. L’interprete di “Roar” ha raccontato che le era stata inviata un’e-mail su un nuovo artista per la sua etichetta discografica, la Unsub Records. E, durante l’ascolto, non fu colpito dalla potenzialità del pezzo:

“Era una canzone chiamata ‘Ocean Eyes’ ed era solo una ragazza bionda e io ero tipo ‘Meh, noioso.’

Nel video, poi, la Perry, ha ironizzato, sbarrando gli occhi:

“Grande errore. Grosso errore”

La notizia ha diviso gli utenti ma molti di loro hanno comunque apprezzato il racconto e sottolineato come, forse, sia stato un bene, permettendo così alla Eilish di lavorare da sola alla sua musica, senza interventi esterni e, magari, qualche cambiamento a livello di stile.

Billie Eilish ha attirato l’attenzione per la prima volta nel 2015 quando ha pubblicato “Ocean Eyes”, che è stato scritto e prodotto da suo fratello Finneas O’Connell, su SoundCloud. Da allora è arrivato il successo la cantante ha raggiunto una fama mondiale, ricevendo numerosi riconoscimenti, tra cui sette Grammy Awards.

Nonostante il “no” ricevuto da Katy Perry, lei e la Eilish sono rimaste in ottimi rapporti. La popstar è apparsa nel documentario della Eilish del 2021 “The World’s a Little Blurry”, portando con sé suo marito, l’attore Orlando Bloom, per incontrare l’artista al Coachella nel 2019. Anche se Bloom ha abbracciato Eilish e ha parlato della sua canzone “Bad Guy”, lei ha dovuto chiedere al fratello chi fosse Bloom. Dopo aver realizzato chi fosse l’attore e aver guardato le sue foto nel franchise “Pirati dei Caraibi”, Eilish ha abbracciato di nuovo il marito della Perry prima di salire sul palco, entusiasta.

L’ultimo disco di Billie Eilish è Happier than ever, rilasciato nel 2021.