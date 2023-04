Qualcosa che non va è un brano di Gazzelle tratto dal suo nuovo disco “Dentro“, disponibile dal 19 maggio 2023. Per il quarto album in studio l’artista ha deciso di farsi accompagnare da colleghi e amici d’eccezione. In “Quello che eravamo prima” accanto a lui ritroviamo thasup, i due artisti uniti da una stima reciproca hanno già dato prova in passato della grande affinità artistica che li lega. Con “Milioni”, dopo le tante richieste negli anni da parte dei rispettivi fan, finalmente Gazzelle e Fulminacci regalano a tutti una traccia che rimarrà nel cuore di molti. A sorpresa, invece, l’ultimo feat. è con Noyz Narcos in una meravigliosa celebrazione della loro città: “Roma”. Qui sotto potete ascoltare, invece, Qualcosa che non va, insieme a testo e significato della canzone.

Gazzelle, Qualcosa che non va, Testo della canzone

È tutto a posto, anche se ora ha un costo, ora tutto ha un costo

Come la mia faccia piena di “mannaggia”, piena di “mannaggia”

Pure come gli occhi pieni di ricordi, pieni di ricordi

Come le tue guance piene di domande, piene di domande

Ed ogni giorno crolla tutto, è inesorabile

Come se fossimo tipo piccolissimi sotto i vulcani

Non capisco dov’è

Ma dentro c’ho qualcosa che non va

E non so bene cosa, so soltanto che non va

E forse dovrei farmi due chiacchere con un amico mio

Anche se lui è sparito oppure sono sparito io (Sono sparito io)

È tutto a posto, anche se ora è rotto, ora tutto è rotto

Come la mia giacca piena di robacce, piena di robacce

Pure con gli occhi pieni di rimorsi, pieni di rimorsi

Come le tue gambe piene di minacce, piene di minacce

Ed ogni giorno crolla tutto, è una voragine

Come se fossimo tipo bagnatissimi sotto le lacrime

E non capisco perché

Ma dentro c’ho qualcosa che non va

E non so bene cosa, so soltanto che non va

E forse dovrei farmi due chiacchere con un amico mio

Anche se lui è sparito oppure sono sparito io (Sono sparito io)

È tutto a posto, ma non ci conto che duri troppo

L’ho visto già ‘sto film, sempre più in alto e poi più sotto

È ancora casa mia con i soliti occhi nudi

E un po’ di nostalgia come quando ero bambino

E sorridevo

Ma dentro c’ho qualcosa che non va

E non so bene cosa, so soltanto che non va

E forse dovrei farmi due chiacchere con un amico mio

Anche se lui è sparito oppure sono sparito io (Sono sparito io)

Gazzelle, Qualcosa che non va, Ascolta la canzone, significato

Cliccando qui potete ascoltare il brano e vedere il visual video. A seguire, invece, lo streaming del brano.

Si parla di bilancio personale nel brano “Qualcosa che non va” di Gazzelle, tra rimpianti e rimorsi, insieme a ricordi che lasciano una sensazione amara di insoddisfazione (“Come la mia faccia piena di “mannaggia”, piena di “mannaggia”, Pure come gli occhi pieni di ricordi, pieni di ricordi”). E ci si rende conto che qualcosa non va, si è rotto interiormente. Anche quando tutto sembrare sistemato, in ordine, il timore -o la certezza?- che tutto possa cambiare, è sempre alla porta.