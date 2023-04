Nelle scorse ore ha fatto discutere la notizia che vedrebbe Pupo ospite martedì 2 maggio all’evento musicale “Road to Yalta”, in Russia. Il cantante avrebbe accettato l’invito di partecipare -come giurato ad una trasmissione considerata “il Sanremo russo”, in un periodo storico dove le condanne verso Putin e il suo Paese arrivano dal mondo intero, per la sua guerra contro l’Ucraina. Sanzioni, forti critiche verso la Russia ed ecco l’Ok e conseguente partecipazione dell’artista alla kermesse musicale. Libertà di scelta, direbbe qualcuno. Ma, come in tutte le cose, esiste anche la libertà di opinione su una determinata azione o decisione. Soprattutto se appare quasi inaspettata e/o fuori luogo.

Pupo, insieme ad Al Bano, Ricchi e Poveri e Toto Cutugno, sono da sempre amatissimi nella terra guidata da Putin. Da sempre sono tra gli artisti più amati del nostro Paese. Ma se gli altri hanno fatto un passo indietro, prendendo distanza da quanto accaduto negli ultimi mesi, Pupo avrebbe deciso di accettare la proposta e di volare in terra russa. Lo stesso Al Bano, contattato da Il Messaggero, ha duramente tuonato contro la decisione del collega:

Questa notizia mi lascia perplesso. Non posso rispondere per Pupo. Non so cosa ci sia dietro e non lo voglio neanche sapere. Sono arrabbiato. Non mi fa piacere sapere che lui andrà lì

Poi aggiunge:

Non ne sapevo proprio niente, di questa faccenda. Ho appreso la notizia solo adesso e sono basito. Pupo è libero di fare ciò che vuole, indubbiamente. Ma bisogna chiedersi davvero se sia opportuno, in questo momento, andare a fare le star in Russia

E conclude, ribadendo la sua posizione in questo periodo storico:

Ha fatto le sue scelte. Non le condivido per niente, ma più che rimanere perplesso per il fatto che un collega abbia accettato un ingaggio da parte di un paese il cui governo ha iniziato una guerra che da più di un anno causa vittime innocenti, cosa posso fare? Me ne rimango qui, in attesa che la diplomazia blocchi questo passaggio tragico per la storia dell’umanità. E quando sarà il momento opportuno, sarò ben felice di fare due concerti per festeggiare la pace: uno a Kiev e uno nella Piazza Rossa di Mosca

Pupo, per il momento, non ha rilasciato commenti o dichiarazioni.