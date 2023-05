Puoi fare meglio è il nuovo singolo di Chiello, in uscita venerdì 12 maggio 2023. Il brano anticipa la pubblicazione del prossimo disco di inediti del cantante, intitolato “Mela marcia”.

“Mi sono sentito una mela marcia.

Quest’album è un percorso.

Vi consiglio di non ascoltarlo tutto d’un fiato,

prendetevi il tempo che vi serve tra una traccia e l’altra.

Potreste uscirne leggermente storditi”

Queste le parole usata dall’artista per annunciare il suo lavoro di inediti, accompagnato da questo commento sul suo concept album:

“Quest’album è un percorso”: scavare dentro se stessi fino ad abitare la parte più oscura di sé, andare alla ricerca di risposte alle mille domande che affliggono la nostra mente. La musica è catarsi: cacciare tutto fuori, vomitare dubbi, ansie e malessere per cercare un cambiamento o per tentare solo di stare meglio”

Chiello, chi è il cantante, Biografia

Chiello, all’anagrafe Rocco Modello, classe ‘99, nato a Venosa, piccola località in provincia di Potenza. Con la sua attitude e il suo talento è riuscito ad affermarsi tra i protagonisti di spicco della scena trap italiana assieme al gruppo FSK Satellite raggiungendo traguardi significativi come il disco di platino certificato da FIMI/GfK Italia per l’album d’esordio “FSK Trapshit” e arrivando alla prima posizione della classifica FIMI GFK con il secondo album “Padre, figlio e spirito” (oro). A seguito dello scioglimento del gruppo, si concentra sulla sua carriera solista vantando collaborazioni con artisti e produttori affermati in brani come “Ayahuasca” di Mace e Colapesce, “Cancelli di mezzanotte” con Rkomi (oro) e “La strega del frutteto” con Madame e Sick Luke (oro). Nel 2021 debutta con il suo tanto atteso primo album “Oceano Paradiso” certificato oro a pochi mesi dall’uscita. Forte del successo ottenuto, Chiello è stato invitato anche come ospite ai live di X Factor 2021 dove si è esibito con la sua hit “Quanto ti vorrei” (platino). Nell’estate 2022 partecipa ai Tim Summer Hits e alla finale dei Tim Music Award dall’Arena di Verona. A ottobre pubblica il singolo “Cuore tra le stelle” e successivamente a marzo 2023 esce “Milano Dannata” che anticipa l’album di prossima uscita.