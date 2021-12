Proibito è una canzone di Marco Mengoni presente nel suo ultimo disco in studio, Materia (Terra), pubblicato il 3 dicembre 2021.

Marco Mengoni, Proibito, Significato canzone

È un racconto che apre con immagini molto semplici che nascondono però una riflessione sui rapporti caratterizzati da una perfezione vuota, irreale: un ritratto a tempera, che asciuga nel momento stesso in cui il pennello tocca la tela, senza quindi possibilità di modificarlo (farlo crescere) successivamente, una pianta di plastica che non muterà mai, bella ma non vera, e la domenica, vista come la giornata della felicità obbligata. Mengoni canta i rapporti d’oggi, complessi ma reali, che spesso nascono e finiscono con troppa rapidità, specchio di una società che si muove in rapidità e con superficialità e di come invece una relazione per evolversi debba essere scambio, rispetto e comprensione, più che rientrare in canoni e schemi. Punto centrale di Proibito è lo special, affidato ad una nota vocale del cantautore. È in quel momento che la voce Mengoni entra nella narrazione con il suo augurio per tutti: innamorarsi e trovare e vivere un rapporto autentico. Ritmicamente il pianoforte è iperdinamico e riesce nell’intento di abbracciare questo stesso augurio, adattandosi a una nuova atmosfera intima e nitida. La produzione di questo brano, il più elettronico dell’album, affidata a B-CROMA e FLIM con il contributo di Andrea Suriani, si basa su una ritmica suonata che si fonde con bassi e chitarre elettrici e synth, arricchita magistralmente dagli archi registrati e arrangiati di Rob Moose (Bon Iver, Paul Simon, Taylor Swift).

Proibito, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare Proibito di Marco Mengoni:

Marco Mengoni, Proibito, Testo canzone

Vorrei mettere le dita nella tua corrente

Per convincermi che è vero che non sento niente

Quando provo a avvicinarmi ai tuoi grandi occhi neri

Vorrei farti un buco in testa per guardarti nei pensieri

Vorrei provocarti in qualche modo eccezionale

Vorrei togliermi ogni cosa, anche le mie paure

Che non ho più armi con te

Ma tu sei più nudo di me

Resto qui, dormo da te

Ti va se prendiamo un caffè?

Se vuoi, mi prendo un hotel

In quello che senti

Ci vedo un ritratto a tempera

Fare serata a un festival

Tagliarsi un dito con un foglio

Ci vedo un po’ quello che voglio

Ci vedo una pianta di plastica

A casa tua di domenica

Sospesi su un filo, ti guardo e sorrido

Il nostro deve essere amore, perché proibito

Proibito

Vorrei dirti che non posso rimanere a cena

Che mi vedo con un altro, magari un’altra sera

Perché il tuo cuore è impegnato e non sono il solo

Forse non cambierà niente, ma dimmelo ancora

Che non ho più armi con te

Ma tu sei più nudo di me

Stanotte dormo da te

Hai detto che lui non c’è

Se vuoi, mi prendo un hotel

In quello che senti

Ci vedo un ritratto a tempera

Fare serata a un festival

Tagliarsi un dito con un foglio

Ci vedo un po’ quello che voglio

Ci vedo una pianta di plastica

A casa tua di domenica

Sospesi su un filo, ti guardo e sorrido

Il nostro deve essere amore, perché proibito

Proibito

Spero tu possa sentirti libero di correre, di aspettare

Spero tu possa credere, concedere

Spero, spero domani tu possa

Innamorarti

Ci vedo un ritratto a tempera

Fare serata a un festival

Tagliarsi un dito con un foglio

Ci vedo un po’ quello che voglio

Ci vedo una pianta di plastica

A casa tua di domenica

Sospesi su un filo, ti guardo e sorrido

Il nostro deve essere amore, perché proibito

Proibito