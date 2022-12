Sarà “Boris Godunov” di Modest Musorgskij protagonista della Prima della Scala 2022, in onda oggi, su Rai 1. Il direttore musicale Riccardo Chailly, il regista Kasper Holten e un cast di cantanti straordinari capitanato da Ildar Abdrazakov sono i protagonisti dell’evento culturale più importante dell’anno, la Prima della Scala che Rai Cultura propone in diretta e in esclusiva mercoledì 7 dicembre dalle 17.45 su Rai 1.

Boris Godunov” di Modest Musorgskij, Prima della Scala 2022

Ecco la trama, come riportata dai colleghi di Tvblog:

Boris Godunov, cognato e primo ministro dello zar Fedor, figlio di Ivan, ha assassinato il giovane Dmitrij, fratellastro ed erede dello zar e, alla sua morte, Boris – che ha commesso l’omicidio con l’intenzione di conquistare il potere – si fa acclamare dal popolo e sale al trono.

Più o meno nello stesso periodo, un giovane monaco di nome Grigorij fugge dal monastero, si sveste della tonaca e si reca in Polonia, dove si fa passare per lo scomparso zarevic Dmitrij ed è ricevuto con grande consenso da parte del governo, interessato ai vantaggi che potrebbero conseguire.

Ben presto il finto Dmitrij, che ha sposato la figlia del voivoda di Sandomir, si mette in testa all’esercito polacco e marcia con questo contro la Russia. Proprio allora si apprende della morte di Boris e il falso Dmitrij, traendo vantaggio dalle circostanze, usurpa a sua volta il potere.

Prima della Scala 2022, in diretta su Rai 1, dove vederlo in tv e streaming

Lo spettacolo, con la regia televisiva di Arnalda Canali, sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle 17.45 e anche su Radio 3, su Rai 1 HD canale 501 e su RaiPlay, dove potrà essere visto per 15 giorni dopo la prima. Oltre tre ore di trasmissione, completa di sottotitoli, per portare il capolavoro di Musorgskij nelle case degli italiani. Su Rai 1 Milly Carlucci e Bruno Vespa, con collegamenti di Serena Scorzoni dal foyer, condurranno la diretta televisiva incontrando, prima dell’inizio e durante l’intervallo, i protagonisti e gli ospiti presenti. Per Radio 3 seguiranno la diretta Gaia Varon e Oreste Bossini. Saranno coinvolte anche le diverse testate giornalistiche della Rai con dirette, servizi e approfondimenti, con ospiti in studio e dal foyer della Scala.