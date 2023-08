Manca poco al Power Hits Estate 2023 di RTL 102.5, l’evento musicale più atteso dell’estate italiana. Martedì 29 agosto, all’Arena di Verona, il grande show della prima radiovisione d’Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l’airplay radiofonico per decretare il vincitore.

Power Hits Estate 2023, cantanti ospiti

Ecco il cast completo dei Power Hits Estate 2023 in diretta dall’Arena di Verona martedì 29 agosto 2023.

Achille Lauro E Rose Villain – Alfa – Angelina Mango – Blanco – Boomdabash Ft. Paola & Chiara Ciccio Merolla – Coez E Frah Quintale – Colapesce Dimartino – Cristiano Malgioglio Ft. Bungaro Emma – Ernia Con Bresh E Fabri Fibra – Fabio Rovazzi E Orietta Berti – Fedez, Annalisa, Articolo 31 Irama E Rkomi – Jain – Lazza – Levante – Marco Mengoni E Elodie – Merk & Kremont – Mr. Rain E Sangiovanni – Pinguini Tattici Nucleari – Purple Disco Machine E Kungs – Rhove – Rocco Hunt Sophie And The Giants – Tananai – The Kolors – Tommaso Paradiso & Baustelle – Yungblud.

Non mancheranno sorpresa nel corso della diretta che seguiremo, insieme a voi.

Lo show andrà in onda a partire dalle 20.45

Power Hits Estate 2023, classifiche

Anche quest’anno si rinnova la collaborazione fra RTL 102.5 ed EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani più trasmessi dalle emittenti Radio e Tv in Italia, per la realizzazione delle classifiche di RTL 102.5. Dallo scorso lunedì 19 giugno sono state avviate due classifiche di RTL 102.5, suddivise come segue: la classifica settimanale, che stabilisce il brano primo classificato di ogni settimana, e la classifica generale, che decreta la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023.

Realizzate in collaborazione con EarOne, le classifiche si basano sui voti espressi dagli ascoltatori, ponderati con i dati sull’airplay radiofonico rilevati da EarOne, che considera un campione rappresentativo di oltre 150 emittenti radiofoniche, tra cui radio nazionali, regionali e locali. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno esprimere la loro preferenza sulle canzoni in classifica e le votazioni saranno registrate tramite la piattaforma RTL 102.5 Play. Per partecipare, è necessario essere registrati alla Community MyPlay. Ogni utente potrà esprimere un voto al giorno, valido per entrambe le classifiche. Per quanto riguarda la classifica settimanale, i voti espressi nella settimana corrente contribuiranno a formare la classifica per quella settimana durante la votazione.

Il 29 agosto 2023 verrà proclamata la canzone vincitrice del premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2023, durante il grande show live della prima radiovisione d’Italia, in diretta dall’Arena di Verona.

Power Hits Estate 2023, premi assegnati

Oltre alla canzone vincitrice, saranno assegnati altri premi nel corso della serata, direttamente dalle associazioni FIMI, PMI E SIAE:

il premio RTL 102.5 – FIMI, al singolo italiano più venduto nel periodo dal 16 giugno al 24 agosto 2023 (dati Gfk); il premio RTL 102.5 – PMI, al singolo indipendente più trasmesso dalle radio nel periodo dal 19 giugno al 25 agosto 2023; il premio RTL 102.5 – SIAE, al brano più eseguito in tutti gli eventi musicali in Italia, dal 19 giugno al 25 agosto 2023; il premio RTL 102.5 Power Hits Top Album 2023, all’album più venduto nel periodo 26 agosto 2022 al 24 agosto 2023 (dati Gfk).

Dove vederlo in diretta tv e streaming

Sarà possibile seguire il Power Hits Estate 2023 a partire dalle 20:45, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8.

Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 20.45.