Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Questa frase è diventata virale su TikTok e Instagram, negli ultimi giorni, grazie al brano di Gianni Celeste, “Tu comm’a mme“. Il pezzo è ai piani alti delle classifiche delle canzoni più condivise e scelte come colonna sonora e sottofondo nei video e nelle storie social.

In molti conoscevano la canzone come “Povero gabbiano” ma il titolo vero è “Tu comm’a mme”. Lo stesso autore ha condiviso con orgoglio il risultato ottenuto, con un post su Facebook

Buongiorno amici, nelle classifica delle 50 canzoni più ascoltate in italia, al secondo posto Tu Comm’a Mme. In tanti la conoscete come Povero Gabbiano https://www.facebook.com/GianniCelesteOfficial/videos/1198166457681561/

Gianni Celeste, Tu comm’a mme”, Ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare la canzone di Gianni Celeste:

Gianni Celeste, Tu comm’a mme”, Testo canzone

Non hai voglia di volare

Guard attuorn o mare

E nun sai chill che a fa

Povero gabbiano

Hai perduto la compagna

Nun te và cchiu a vit

Te capisc ij pecchè

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

E se fa ggià sera

E il tramonto è sopra il mare

Ma sulla scogliera

Il gabbiano resta lla

Comm me fa pen

Sul sul e abbandunat

Cerca la compagna

Che mai più ritroverà

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare

Stavo bene insieme a lei

E non so cosa farei

Pe l’è dicere te preg

Dai rituorn nziem a me

Amo te che non ci sei

Piango e forse non lo sai

Piange un uomo ed un gabbiano

Pecchè sta tanto lontano

La tua storia è la mia

Lei che se n’è andata via

Tu finisci di volare

Io che smetto di sognare