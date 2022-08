I Like You (A Happier Song) è il terzo singolo estratto da Twelve Carat Toothache, l’ultimo album di Post Malone uscito lo scorso 3 giugno, dopo One Right Now e Cooped Up.

Il singolo vede la partecipazione di Doja Cat. Dal 26 luglio, è disponibile anche il video ufficiale del singolo.

I Like You (A Happier Song) ha debuttato al nono posto della Billboard Hot 100, diventando l’undicesimo singolo di Post Malone a riuscire ad entrare nella top ten della prestigiosa classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti.

Twelve Carat Toothache, album uscito a tre anni di distanza dal precedente Hollywood’s Bleeding, invece, è stato già certificato triplo Disco di Platino negli Stati Uniti. In Italia, l’album ha esordito alla posizione numero 11 della classifica FIMI degli album più venduti.

A pochi giorni dall’uscita, è stata pubblicata, in digitale, anche la versione deluxe dell’album contenente due inediti, Waiting For Never e Hateful.

Post Malone feat. Doja Cat – I Like You (A Happier Song): ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare il singolo e per vedere il video ufficiale.

Post Malone feat. Doja Cat – I Like You (A Happier Song): testo

Ooh, girl, I like you, I do

I wanna be your friend, go shoppin’ in a Benz

I like you, I do

I’ll hit you when I land, can you fit me in your plans?

I like you, I do

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you, I do.

Oh, girl, I know you only like it fancy

So, I pull up in that Maybach Candy

Yeah, your boyfriend’ll never understand me

‘Cause I’m ‘bout to pull his girl like a hammy, hammy

Let’s take a lil’ dip, lil’ lady, hit PCH, 180

Hey, I’ve been thinkin’ lately

That I need someone to save me

Now that I’m famous, I got ho*s all around me

But I need a good girl, I need someone to ground me

So, please bе true, don’t f*ck around with me

I need someonе to share this heart with me

Fill you up, then run it back again.

Ooh, girl, I like you, I do

I wanna be your friend, go shoppin’ in a Benz

I like you, I do

I’ll hit you when I land, can you fit me in your plans?

I like you, I do

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you, I do.

Let me know when you’re free

‘Cause I been tryna hit it all week, babe

Why you actin’ all sweet?

I know that you want little ol’ me

I get a little OD, but ain’t sh*t new to a freak

Let me drop bands, put a jewel in ya teeth

He love the way I drip, turn that pool to the beach

And I coulda copped a Birkin but I cop Celine

Why we got the same taste for the finer things?

Brand new nig*a with the same old team

Now he got me on a leash ‘cause he said no strings

You know I’m cool with that

Stole the p*ssy, you ain’t get sued for that

Wonder what a nig*a might do for that

I could be your Chaka, where Rufus at?

80 in the Benz when that roof go back,

They don’t wanna see us get too attached

I just got a feelin’ that we might be friends for a long, long time

You don’t mind and you know I like you for that.

Ooh, girl, I like you, I do

I wanna be your friend, go shoppin’ in a Benz

I like you, I do

I’ll hit you when I land, can you fit me in your plans?

I like you, I do

We went to bed in France, then we woke up in Japan

I like you, I do.

I just want you, I just want you

Your heart’s so big, but that a*s is huge

Just want you

Oh, baby, do you like me too?

Girl, I like you, I do

I wanna be your friend, go shoppin’ in a Benz

I like you, I do.

I like you

Don’t want it now, I’m with you.

Post Malone feat. Doja Cat – I Like You (A Happier Song): traduzione

Ooh, ragazza, mi piaci, mi piaci

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz

Mi piaci, mi piaci

Ti raggiungerò quando atterrerò, posso andare bene per i tuoi piani?

Mi piaci, mi piaci

Siamo andati a letto in Francia, poi ci siamo svegliati in Giappone

Mi piaci, mi piaci.

Oh, ragazza, so che ti piace solo di lusso

Allora, mi accosto con quella Maybach Candy

Sì, il tuo ragazzo non mi capirà mai

Perché sto per tirare la sua ragazza come un tendine del ginocchio

Facciamo un tuffo, piccola signora, raggiungiamo la PCH 180

Ehi, ci ho pensato ultimamente

Che ho bisogno di qualcuno che mi salvi

Ora che sono famoso, ho delle t**** intorno a me

Ma ho bisogno di una brava ragazza, ho bisogno di qualcuno che mi metta in castigo

Quindi, per favore, sii sincera, non prendermi in giro

Ho bisogno di qualcuno che condivida questo cuore con me

Fai il pieno, quindi torna di nuovo.

Ooh, ragazza, mi piaci, mi piaci

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz

Mi piaci, mi piaci

Ti raggiungerò quando atterrerò, posso andare bene per i tuoi piani?

Mi piaci, mi piaci

Siamo andati a letto in Francia, poi ci siamo svegliati in Giappone

Mi piaci, mi piaci.

Fammi sapere quando sei libero

Perché ho provato a raggiungerti per tutta la settimana, baby

Perché ti comporti in modo dolce?

So che vuoi un po’ di me

Sto un po’ esagerando, ma non è una novità per una freak

Lasciami cadere i soldi, metti un gioiello nei tuoi denti

Adoro il modo in cui sono elegante, trasformo quella piscina in una spiaggia

E avrei potuto prendere una Birkin, ma ho preso una Celine

Perché abbiamo lo stesso gusto per le cose belle?

Un ragazzo nuovo di zecca con la stessa vecchia squadra

Ora mi ha tenuto al guinzaglio perché mi ha detto niente limiti

Sai che mi va bene

Hai rubato la f***, non vieni citato in giudizio per questo

Mi chiedo cosa potrebbe fare un ragazzo per questo

Potrei essere il tuo Chaka, dove si trovano i Rufus?

80 all’ora nella Benz, quando quel tettino torna indietro,

Non vogliono vederci troppo uniti

Ho solo la sensazione che potremmo essere amici per molto, molto tempo

Non ti dispiace e sai che mi piaci per questo.

Ooh, ragazza, mi piaci, mi piaci

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz

Mi piaci, mi piaci

Ti raggiungerò quando atterrerò, posso andare bene per i tuoi piani?

Mi piaci, mi piaci

Siamo andati a letto in Francia, poi ci siamo svegliati in Giappone

Mi piaci, mi piaci.

Voglio solo te, voglio solo te

Il tuo cuore è così grande, ma quel c*** è enorme

Voglio solo te

Oh, piccola, ti piaccio anch’io?

Ragazza, mi piaci, mi piaci

Voglio essere tuo amico, andare a fare shopping in una Benz

Mi piaci, mi piaci.

Mi piaci

Non lo voglio ora, sono con te.