Possessivo, Medy: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Possessivo’, il nuovo singolo di Medy, il giovane rapper italo-marocchino che si è fatto conoscere dai fan con ‘Bisous’ e ‘Ma Jolie’.

Il brano, prodotto da Timon, è accompagnato da un video musicale (finito subito in tendenza su Youtube), diretto da Renato Lambo e Mattia Bonanno, in cui vengono messi in luce tutti gli stati d’animo che attraversano una coppia durante l’amore.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video della canzone.

Ecco il testo di ‘Possessivo’:

Riproviamoci Timon

Possessivo dei

Sguardi che mi fai

No, non te ne vai (Non vai)

Cambiare mi verrà difficile

Possessivo dei (Di te)

Sguardi che mi fai (Mi fai)

No, non te ne vai (No, non te ne vai)

Cambiare mi verrà difficile

Con due tagli sopra il braccio

non sarai migliore

Tutti apatici, tutti senza cuore

Quando i problemi arrivano

non vogliono mai ascoltare

Se piangi per lei

o per un amico farà sempre male

E tu vedi di rialzarti

I problemi sono mille e arrivano sul tardi

Come posso dare fiducia

a chi mi ha baciato una guancia?

L’altra è rimasta fredda, solitaria in testa

O vinco, oppure imparo

Con tutte lе mie perdite

di ho colmato il mio vuoto

Sе un tuo amico mette il bene di una troia

davanti a qualsiasi cosa

Vorrà dire che l’amore non lo apprezza

Possessivo dei (Di te)

Sguardi che mi fai (Mi fai)

No, non te ne vai (No, non te ne vai)

Cambiare mi verrà difficile

Possessivo dei (Di te)

Sguardi che mi fai (Mi fai)

No, non te ne vai (No, non te ne vai)

Cambiare mi verrà difficile.

Sei più carina quando ti metti il pigiama

Una ragazza che ha tutto non mi da niente

Non ti truccare,

lo sai come sono fatto

Acqua e sapone,

guance rosse, ma in orario

Ci siamo scopati, baciati e poi tagliati

Ci siamo persi, ma dopo ritrovati

E dopo tutto, giuro,

me ne sono andato

Beviamo per dimenticare,

ma non dimentico nulla, baby

Dimmi quanto ci tieni da 1 a 10

Non mi lasci perché in me ti rivedi

Meriti meglio di me, non credi?

Cambiare, mi verrà difficile

Possessivo dei (Di te)

Sguardi che mi fai (Mi fai)

No, non te ne vai (No, non te ne vai)

Cambiare mi verrà difficile

Possessivo dei (Di te)

Sguardi che mi fai (Mi fai)

No, non te ne vai (No, non te ne vai)

Cambiare mi verrà difficile.

Possessivo dei

Sguardi che mi fai (Mi fai)

No, non te ne vai (No, non te ne vai)

Cambiare mi verrà difficile.